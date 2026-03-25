Знахідка розкриває секрети перших ченців: що археологи розкопали у Єгипті (фото)

У Єгипті археологи виявили залишки ранньохристиянського монастиря в пустельній місцевості Ваді-ель-Натрун, яка здавна відома своєю релігійною історією. Ця пам’ятка, розташована в провінції Бехейра, датується IV–VI століттями нашої ери.

Ця знахідка додала важливих деталей до того, що відомо про формування та життя релігійних громад у період, тісно пов’язаний із розвитком організованого монастирського життя в ранньому християнстві, пише Фокус.

Розкопки проводилися під керівництвом Вищої ради з питань старожитностей Єгипту у співпраці з Каїрським університетом. Будівля займала площу приблизно 2 000 квадратних метрів і була зведена переважно з глиняної цегли.

Товщина зовнішніх стін становила близько одного метра, а внутрішніх — від 60 до 70 сантиметрів. У деяких місцях стіни збереглися висотою до 2,2 метра, що дало дослідникам чітке уявлення про первісні розміри та планування будівлі.

За даними Міністерства туризму та старожитностей, "будівля має відкритий центральний двір, що є осередком загального планування, оточений низкою архітектурних блоків, які утворюють передміський двір, що відкривається у різні форми та простори, від квадрата до прямокутника. На західній стороні будівлі також було виявлено низку господарських прибудов, зокрема інтегровані кухні, печі та комори".

Усередині монастиря археологи виявили поховання, які, як вважається, належали ченцям. Наявність цих останків у житловому просторі відображала важливість смерті та пам’яті в ранньохристиянських громадах. Це також показало, що монастир служив не лише місцем поклоніння, а й постійним домом для його мешканців.

Подальше вивчення виявило використання куполів із глиняної цегли та склепінчастих покрівельних систем, що було практичним для місцевого клімату. Внутрішні приміщення були покриті білою штукатуркою та прикрашені фресками, зокрема хрестами, пальмами та геометричними візерунками.

Крім того, дослідники знайшли коптські написи, в яких були зафіксовані імена ченців та молитви. Ці написи допомогли ідентифікувати людей, які там жили, та надали корисні докази для більш точного датування місця.

Міністр туризму та старожитностей Єгипту Шеріф Фатхі описав цю знахідку як важливий крок у розумінні ранніх етапів розвитку монастирського життя. Доктор Хішам Лаїті, генеральний секретар Вищої ради з питань старожитностей, заявив: "Ця знахідка є частиною постійних зусиль міністерства з розкриття та збереження похованої спадщини, що свідчить про зростання інтересу до коптських пам’яток останнім часом".

Ізраїльський Стоунгендж виявився частиною чогось більшого: археологи знайшли невідомі споруди (фото)

Це відкриття дає змогу детально розглянути, як були організовані ранні християнські спільноти, як вони жили та як їхні вірування формували їхнє оточення. Воно також показує, як архітектура, мистецтво та письмові записи взаємодіяли для збереження історії.

Раніше Фокус писав про золотий шолом вагою 270 грамів, який знайшли в Іспанії. Цей артефакт, відомий як "Золотий шолом Лайро", став однією з найважливіших археологічних знахідок пізньої бронзової доби.

Також ми розповідали про таємничі споруди мая, які нещодавно виявили археологи. Послідовне розташування структур та їх орієнтація вказують на те, що вони використовувалися як структуровані простори для торгівлі.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Heritage Daily, Міністерство туризму та старожитностей Єгипту.