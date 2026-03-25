Військовий пережив 40-хвилинне падіння: пілоту довелося катапультуватися з висоти 14 300 метрів (відео)

У верхніх шарах атмосфери низький тиск повітря, екстремальний холод та обмежена кількість кисню створюють серйозні виклики для людського тіла. Два випадки, розділені кількома десятиліттями, демонструють, як люди по-різному переживали такі ситуації: один під час запланованого стрибка, а інший — у надзвичайній ситуації.

У 2012 році австрійський парашутист Фелікс Баумгартнер здійснив один із найвідоміших стрибків в історії. У рамках проєкту Red Bull Stratos він вийшов із капсули на висоті 38 969 метрів, встановивши рекорди найвищого стрибка з парашутом і ставши першою людиною, яка подолала звуковий бар'єр без літака, пише Фокус.

"Вихід був ідеальним, але потім я почав повільно обертатися. Я думав, що просто обернуся кілька разів і на цьому все, але потім я почав набирати швидкість", — розповів Баумгартнер представникам Книги рекордів Гіннеса. "Іноді це було справді жорстоко. Я кілька секунд думав, що втрачу свідомість. Я не відчув звукового удару, бо був надто зайнятий спробами стабілізувати себе".

Попри небезпеку, стрибок був детально спланований, підкріплений сучасним обладнанням та підготовленою командою. Навіть тоді ризики були серйозними, оскільки втрата контролю на таких швидкостях могла призвести до втрати свідомості або гіршого.

У 2012 році австрійський парашутист Фелікс Баумгартнер здійснив один із найвідоміших стрибків в історії Фото: Wikimedia Commons

Однак понад 50 років до того сталося зовсім інше падіння. У 1959 році підполковник Вільям Ренкін, пілот і ветеран Другої світової та Корейської війни, зіткнувся з раптовою надзвичайною ситуацією під час польоту на реактивному літаку F-8 Crusader.

Під час польоту Ренкін натрапив на великі грозові хмари і піднявся на висоту близько 14 300 метрів, щоб їх оминути. Незабаром після цього у його літака сталася відмова двигуна, що змусило його катапультуватися прямо в купчасто-дощову хмару.

Такі хмари належать до найнебезпечніших погодних утворень. За даними Британської метеорологічної служби, вони можуть простягатися через усю тропосферу та спричиняти блискавки, град і сильні повітряні потоки. Усередині них температура може опускатися до близько -50 °C, тоді як потужні висхідні та низхідні потоки непередбачувано кидають предмети вгору та вниз.

У 1959 році підполковник Вільям Ренкін, пілот і ветеран Другої світової та Корейської війни, зіткнувся з раптовою надзвичайною ситуацією під час польоту на реактивному літаку F-8 Crusader Фото: Public Domain

Перед катапультуванням Ренкін попередив свого вінгмена: "Відмова двигуна. Можливо, доведеться катапультуватися", а потім додав: "Це буде досить високий стрибок".

У той момент, коли він покинув літак, наслідки були миттєвими та серйозними. Швидка декомпресія спричинила кровотечу з носа, рота та очей. Пізніше він описав це відчуття: "У мене було жахливе відчуття, ніби мій живіт роздувся удвічі. Мій ніс ніби вибухнув. Упродовж 30 секунд я думав, що декомпресія мене вбила".

Холод додав ще один шар болю. "Було шокуюче холодно по всьому тілу. Мої щиколотки та зап’ястя почали пекти, ніби хтось поклав сухий лід на мою шкіру", — сказав він.

На відміну від контрольованого стрибка з парашутом, Ренкін не міг відразу розгорнути свій парашут. Занадто раннє його відкриття залишило б його надто довго під впливом морозних температур та нестачі кисню. Натомість він поклався на автоматичну систему, призначену для розкриття парашута на висоті близько 3000 метрів, коли атмосферний тиск досягне безпечнішого рівня.

Далі було тривале й хаотичне спускання. Сильні повітряні потоки всередині хмари неодноразово підкидали його вгору й опускали вниз. Іноді його піднімало аж на 1800 метрів, перш ніж він знову падав. Коли його парашут нарешті відкрився, він зрозумів, що все ще перебуває всередині хмари, а це означало, що боротьба триватиме.

Після того, що здавалося нескінченним періодом руху крізь крижане повітря та сильну турбулентність, Ренкін зрештою опустився нижче шару хмар. На той час він пробув у повітрі набагато довше, ніж очікував. Коли він нарешті приземлився, після зіткнення з деревом та падіння крізь гілки, він перевірив годинник і побачив, що спуск тривав 40 хвилин.

У лікарні лікарі виявили у нього обмороження та декомпресійну хворобу, але його загальний стан був набагато кращим, ніж очікувалося Фото: Public Domain

Попри екстремальні умови, Ренкін вижив. Йому вдалося дістатися до дороги і викликати допомогу. У лікарні лікарі виявили у нього обмороження та декомпресійну хворобу, але його загальний стан був набагато кращим, ніж очікувалося. Пізніше він прожив довге життя і помер у 2009 році у віці 88 років.

Порівняння цих двох подій показує, наскільки різними можуть бути контрольовані та неконтрольовані падіння. Стрибок Баумгартнера продемонстрував, чого можна досягти завдяки підготовці та технологіям, тоді як досвід Ренкіна виявив сувору небезпеку природного середовища, коли щось йде не так.

Ця хвороба була таємницею: історичні постаті, які померли від "білої чуми" (фото)

Ця історія демонструє те, як швидко ситуація може стати небезпечною, коли втрачається контроль. Чи то в авіації, чи в науці, чи в повсякденному житті, розуміння ризиків і підготовка до них можуть стати вирішальними факторами, що визначають різницю між виживанням і катастрофою.

Раніше Фокус писав про те, як Леонід Каденюк став першим українським космонавтом. Його політ у 1997 році на борту шатла "Колумбія" став важливим символом міжнародної співпраці та наукового розвитку держави.

Також ми розповідали про неочікуване відкриття в Єгипті. Археологи розкопали монастир часів зародження християнства.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: IFLScience, Книга рекордів Гіннеса, Wikipedia.