Перший український космонавт: 29 років тому NASA відкрили Леоніду Каденюку шлях до космосу (фото)

Леонід Каденюк став першим і поки що єдиним астронавтом незалежної України, який побував у космосі. Його політ у 1997 році на борту шатла "Колумбія" став важливим символом міжнародної співпраці та наукового розвитку держави.

Ключову роль у цій історії відіграла угода між Україною та NASA, підписана 13 березня 1997 року. Саме вона відкрила шлях українському космонавту до участі у міжнародній місії STS-87, що стала однією з найяскравіших сторінок у сучасній історії України.

Угода між Україною та NASA, що відкрила шлях у космос

13 березня 1997 року Україна та NASA підписали угоду про участь українського космонавта у космічній місії. Для молодої держави, яка лише кілька років тому здобула незалежність, це був надзвичайно важливий крок.

У 1990-х роках Україна не мала фінансових можливостей для самостійних пілотованих космічних польотів. Тому співпраця зі США стала шансом зберегти космічні традиції та продемонструвати науковий потенціал країни.

Після відбору кандидатів саме Леоніда Каденюка обрали основним учасником польоту завдяки його досвіду льотчика-випробувача та підготовці космонавта ще з радянських часів.

Він пройшов підготовку у космічних центрах США, зокрема в Х’юстоні та на космодромі на мисі Канаверал. Після року тренувань український космонавт був включений до міжнародного екіпажу місії STS-87.

До складу екіпажу увійшли Кевін Крегель, Стівен Ліндсі, Вінстон Скотт, Калпана Чавла, Такао Дої та Леонід Каденюк Фото: NASA

Політ на шатлі "Колумбія"

19 листопада 1997 року шатл "Колумбія" стартував із Космічного центру Кеннеді у Флориді. У складі екіпажу були астронавти зі США, Японії та України, а сама місія тривала до 5 грудня. Загалом експедиція провела у космосі понад 15 діб і здійснила 252 оберти навколо Землі.

На борту космічного корабля Леонід Каденюк виконував роль науковця-біолога. Він проводив експерименти з рослинами, а саме соєю, ріпою та мохом, щоб дослідити, як невагомість впливає на їхній ріст, фотосинтез і розвиток клітин.

Ці дослідження були частиною спільної українсько-американської наукової програми.

Місія мала не лише наукове, а й символічне значення. Під час польоту у космосі вперше пролунали звуки гімну незалежної України, а також побували державний прапор і тризуб.

19 листопада 1997 року шатл "Колумбія" стартував із Космічного центру Кеннеді у Флориді Фото: NASA

Цікаві факти з життя Леоніда Каденюка

21 рік очікування польоту у космос

Леоніда Каденюка відібрали до загону космонавтів ще у 1976 році, коли проходив підготовку в радянській космічній програмі. Однак через різні обставини, зокрема зміни в космічних проєктах і розпад СРСР, його перший політ постійно відкладався.

У результаті Каденюк вирушив у космос лише у 1997 році — через 21 рік після початку підготовки. Такий тривалий шлях до польоту став одним із найдовших серед космонавтів.

Досвідчений льотчик-випробувач

До участі у космічній програмі Каденюк уже мав великий досвід в авіації. Він працював льотчиком-випробувачем і за роки служби опанував приблизно п’ять десятків типів літальних апаратів.

Така підготовка вимагала не лише технічних знань, а й високого рівня фізичної витривалості та психологічної стійкості. Саме цей досвід став одним із ключових факторів, який допоміг йому потрапити до міжнародного екіпажу космічної місії.

"Космічний урок" для школярів

Під час місії STS-87 Каденюк не лише проводив наукові експерименти, а й брав участь у популяризації науки. Він провів спеціальний сеанс зв’язку з Землею, який отримав назву "космічний урок".

Під час цього прямого включення космонавт відповідав на запитання школярів та розповідав про життя на орбіті. За різними оцінками, до цього освітнього заходу долучилися десятки тисяч учнів як в Україні, так і у США.

Українська культура на орбіті

Під час польоту Каденюк взяв із собою кілька символічних речей, пов’язаних з українською культурою та історією. Серед них були державний прапор України, "Кобзар" Тараса Шевченка, портрети відомих українських учених та конструкторів, а також записи українських пісень.

Ці предмети мали символізувати присутність України у світовій космічній історії та підкреслити зв’язок між науковими досягненнями та культурною спадщиною країни.

Політ Леоніда Каденюка у 1997 році став важливим сигналом для світу, що Україна є космічною державою з потужною науковою школою Фото: NASA

Діяльність Леоніда Каденюка після космічного польоту

Після повернення на Землю Леонід Каденюк продовжив активно працювати у сфері науки та державної політики. Він став народним депутатом України та брав участь у розвитку національної космічної програми.

Крім того, космонавт багато виступав перед студентами та молоддю, розповідаючи про космічні дослідження і важливість науки для майбутнього країни.

Політ Леоніда Каденюка у 1997 році став важливим сигналом для світу, що Україна є космічною державою з потужною науковою школою. Ця місія стала символом міжнародної співпраці між Україною та США, а також показала потенціал українських дослідників у космічній біології.

Багато експериментів, проведених під час польоту, допомогли краще зрозуміти, як рослини реагують на невагомість — знання, які можуть бути корисними для майбутніх космічних станцій і навіть колонізації інших планет.

