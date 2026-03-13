Первый украинский космонавт: 29 лет назад NASA открыли Леониду Каденюку путь в космос (фото)

Леонид Каденюк стал первым и пока единственным астронавтом независимой Украины, который побывал в космосе. Его полет в 1997 году на борту шаттла "Колумбия" стал важным символом международного сотрудничества и научного развития государства.

Ключевую роль в этой истории сыграло соглашение между Украиной и NASA, подписанное 13 марта 1997 года. Именно оно открыло путь украинскому космонавту к участию в международной миссии STS-87, которая стала одной из самых ярких страниц в современной истории Украины.

Соглашение между Украиной и NASA, открывшее путь в космос

13 марта 1997 года Украина и NASA подписали соглашение об участии украинского космонавта в космической миссии. Для молодого государства, которое всего несколько лет назад обрело независимость, это был чрезвычайно важный шаг.

В 1990-х годах Украина не имела финансовых возможностей для самостоятельных пилотируемых космических полетов. Поэтому сотрудничество с США стало шансом сохранить космические традиции и продемонстрировать научный потенциал страны.

После отбора кандидатов именно Леонида Каденюка выбрали основным участником полета благодаря его опыту летчика-испытателя и подготовке космонавта еще с советских времен.

Он прошел подготовку в космических центрах США, в частности в Хьюстоне и на космодроме на мысе Канаверал. После года тренировок украинский космонавт был включен в международный экипаж миссии STS-87.

В состав экипажа вошли Кевин Крегель, Стивен Линдси, Уинстон Скотт, Калпана Чавла, Такао Дои и Леонид Каденюк Фото: NASA

Полет на шаттле "Колумбия"

19 ноября 1997 года шаттл "Колумбия" стартовал из Космического центра Кеннеди во Флориде. В составе экипажа были астронавты из США, Японии и Украины, а сама миссия продолжалась до 5 декабря. В целом экспедиция провела в космосе более 15 суток и совершила 252 оборота вокруг Земли.

На борту космического корабля Леонид Каденюк выполнял роль ученого-биолога. Он проводил эксперименты с растениями, а именно соей, репой и мхом, чтобы исследовать, как невесомость влияет на их рост, фотосинтез и развитие клеток.

Эти исследования были частью совместной украинско-американской научной программы.

Миссия имела не только научное, но и символическое значение. Во время полета в космосе впервые прозвучали звуки гимна независимой Украины, а также побывали государственный флаг и трезубец.

19 ноября 1997 года шаттл "Колумбия" стартовал из Космического центра Кеннеди во Флориде Фото: NASA

Интересные факты из жизни Леонида Каденюка

21 год ожидания полета в космос

Леонида Каденюка отобрали в отряд космонавтов еще в 1976 году, когда проходил подготовку в советской космической программе. Однако из-за различных обстоятельств, в частности изменений в космических проектах и распада СССР, его первый полет постоянно откладывался.

В результате Каденюк отправился в космос только в 1997 году — через 21 год после начала подготовки. Такой длительный путь к полету стал одним из самых длинных среди космонавтов.

Опытный летчик-испытатель

До участия в космической программе Каденюк уже имел большой опыт в авиации. Он работал летчиком-испытателем и за годы службы овладел примерно пятью десятками типов летательных аппаратов.

Такая подготовка требовала не только технических знаний, но и высокого уровня физической выносливости и психологической устойчивости. Именно этот опыт стал одним из ключевых факторов, который помог ему попасть в международный экипаж космической миссии.

"Космический урок" для школьников

Во время миссии STS-87 Каденюк не только проводил научные эксперименты, но и участвовал в популяризации науки. Он провел специальный сеанс связи с Землей, который получил название "космический урок".

Во время этого прямого включения космонавт отвечал на вопросы школьников и рассказывал о жизни на орбите. По разным оценкам, к этому образовательному мероприятию присоединились десятки тысяч учеников как в Украине, так и в США.

Украинская культура на орбите

Во время полета Каденюк взял с собой несколько символических вещей, связанных с украинской культурой и историей. Среди них были государственный флаг Украины, "Кобзарь" Тараса Шевченко, портреты известных украинских ученых и конструкторов, а также записи украинских песен.

Эти предметы должны были символизировать присутствие Украины в мировой космической истории и подчеркнуть связь между научными достижениями и культурным наследием страны.

Полет Леонида Каденюка в 1997 году стал важным сигналом для мира, что Украина является космическим государством с мощной научной школой Фото: NASA

Деятельность Леонида Каденюка после космического полета

После возвращения на Землю Леонид Каденюк продолжил активно работать в сфере науки и государственной политики. Он стал народным депутатом Украины и участвовал в развитии национальной космической программы.

Кроме того, космонавт много выступал перед студентами и молодежью, рассказывая о космических исследованиях и важности науки для будущего страны.

Полет Леонида Каденюка в 1997 году стал важным сигналом для мира, что Украина является космическим государством с мощной научной школой. Эта миссия стала символом международного сотрудничества между Украиной и США, а также показала потенциал украинских исследователей в космической биологии.

Многие эксперименты, проведенные во время полета, помогли лучше понять, как растения реагируют на невесомость — знания, которые могут быть полезными для будущих космических станций и даже колонизации других планет.

Даже сегодня история Леонида Каденюка остается напоминанием о том, что украинцы могут вносить весомый вклад в исследование космоса.

