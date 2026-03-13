Шутки в сторону: NASA отправит людей в исторический полет к Луне в День дурака (видео)

NASA назвало дату запуска исторической пилотируемой миссии “Артемида-2” к Луне и обратно, которая неоднократно переносилась из-за проблем с ракетой Space Launch System.

На пресс-конференции, которая состоялась 12 марта, представили NASA сообщили о том, что ракета-носитель Space Launch System (SLS), а также космический корабль "Орион" полностью готовы отправить четырех астронавтов в 10-дневное путешествие вокруг Луны и обратно на Землю 1 апреля этого года. Миссия "Артемида-2" — это первый пилотируемый полет к Луне со времен миссии "Аполлон-17" в 1972 году. С тех пор астронавты никогда нет покидали околоземную орбиту, пишет Digitaltrends.

Так будет происходить полет миссии "Артемида-2"

Миссия "Артемида-2" готова к запуску 1 апреля, сообщили представители NASA. Все проблемы, связанные с ракетой SLS были решены и уже 19 марта она будет доставлена на стартовую площадку в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде.

NASA не собирается проводить очередную генеральную репетицию запуска, ведь все подготовительные работы были уже проведены и на стартовой площадке произойдет заправка ракеты топливом именно в день запуска. Хотя до этого будет проведена предстартовая подготовка.

Если все пройдет успешно, ракета SLS и космический корабль "Орион" с тремя американскими астронавтами и одним канадским на борту отправятся в 10-дневное путешествие вокруг Луны и обратно на Землю именно 1 апреля. Если конечно не возникнут как-либо технические трудности или же не помешает погода. В NASA сообщили, что запуск миссии "Артемида-2" в этом случае может состоятся в период со второго по шестое апреля, и есть еще одна запасная дата – 30 апреля.

После запуска космический корабль "Орион" выйдет на околоземную орбиту для проверки систем, после чего выполнит маневр, чтобы выйти на траекторию, которая будет огибать Луну. Затем использует гравитацию Луны, чтобы астронавты вернулись на Землю.

Миссия "Артемида-2" является подготовительным этапом для миссии "Артемида-4", в рамках которой в 2028 году астронавты NASA впервые с 1972 года должны оказаться на поверхности Луны. Эта и последующие миссии на Луну должны стать основой будущего устойчивого присутствия человечества на спутнике Земли. Программа "Артемида" предусматривает создание на поверхности Луны постоянной базы, а также космической станции на орбите вокруг Луны.

Напоминаем, что в рамках миссии "Артемида-2" возле Луны впервые в истории окажутся женщина и афроамериканец.

