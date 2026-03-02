Астронавты "Артемида-3" не полетят на Луну: в NASA передумали

Астронавты миссии “Артемида-3” не высадятся на поверхность Луны, как это планировалось. Это должны сделать участники миссии “Артемида-4”.

Изменение в лунной программе "Артемида" позволит NASA лучше подготовиться к возвращению людей на Луну и в дальнейшем осуществлять высадки астронавтов на ее поверхность ежегодно, пишет Space.

NASA объявило о серьезном изменении программы "Артемида", целью которой является возвращение астронавтов на Луну и установление там долгосрочного присутствия человека. Согласно новому плану, который представил администратор NASA Джаред Айзекман, астронавты миссии "Артемида-3" не высадятся на Луне в 2028 году, как планировалось ранее.

Это заявление прозвучало после того, как стало известно, что ракета-носитель Space Launch System (SLS), которая должна запустить в космос пилотируемую миссию "Артемида-2" требует ремонта. В рамках этой миссии, которая должна начаться в апреле, если проблемы с ракетой будут решены, астронавты облетят Луну и вернутся обратно.

Ранее планировалось, что в 2028 году астронавты миссии "Артемида-3" высадятся на поверхность Луны впервые с 1972 года. Теперь же эта миссия состоится в середине 2027 года, но ее цель состоит в проверке работоспособности лунного посадочного модуля, разработанного компанией SpaceX или Blue Origin. Астронавты полетят на низкую околоземную орбиту и там проведут стыковку с посадочным модулем, который в итоге выберет NASA. Это позволит снизить риски при осуществлении будущей высадки на Луну и позволит протестировать управление лунным посадочным модулем, процесс сближения и стыковки космических аппаратов, связь, характеристики скафандров и многое другое.

Что касается высадки на Луну, то ее должны осуществить астронавты миссии "Артемида-4" в начале 2028 года. Затем в конце того же года NASA планирует отправить на Луну астронавтов миссии "Артемида-5".

Джаред Айзекман также сообщил, что после 2028 года NASA планирует одушевлять посадки астронавтов на поверхность Луны каждый год.

