Астронавти "Артеміда-3" не полетять на Місяць: у NASA передумали

Астронавти місії "Артеміда-3" не висадяться на поверхню Місяця, як це планувалося. Це мають зробити учасники місії "Артеміда-4".

Зміна в місячній програмі "Артеміда" дасть змогу NASA краще підготуватися до повернення людей на Місяць і надалі здійснювати висадки астронавтів на його поверхню щорічно, пише Space.

NASA оголосило про серйозну зміну програми "Артеміда", метою якої є повернення астронавтів на Місяць і встановлення там довгострокової присутності людини. Згідно з новим планом, який представив адміністратор NASA Джаред Айзекман, астронавти місії "Артеміда-3" не висадяться на Місяці у 2028 році, як планувалося раніше.

Ця заява пролунала після того, як стало відомо, що ракета-носій Space Launch System (SLS), яка має запустити в космос пілотовану місію "Артеміда-2", потребує ремонту. У рамках цієї місії, яка має розпочатися у квітні, якщо проблеми з ракетою буде вирішено, астронавти облетять Місяць і повернуться назад.

Раніше планувалося, що у 2028 році астронавти місії "Артеміда-3" висадяться на поверхню Місяця вперше з 1972 року. Тепер же ця місія відбудеться в середині 2027 року, але її мета полягає в перевірці працездатності місячного посадкового модуля, розробленого компанією SpaceX або Blue Origin. Астронавти полетять на низьку навколоземну орбіту і там проведуть стикування з посадковим модулем, який у підсумку вибере NASA. Це дасть змогу знизити ризики під час здійснення майбутньої висадки на Місяць і дасть змогу протестувати управління місячним посадковим модулем, процес зближення і стикування космічних апаратів, зв'язок, характеристики скафандрів і багато іншого.

Щодо висадки на Місяць, то її мають здійснити астронавти місії "Артеміда-4" на початку 2028 року. Потім наприкінці того ж року NASA планує відправити на Місяць астронавтів місії "Артеміда-5".

Джаред Айзекман також повідомив, що після 2028 року NASA планує одушевляти посадки астронавтів на поверхню Місяця щороку.

