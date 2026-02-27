Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS: отримано найкращу фотографію з глибокого космосу (фото)

Астрономам довелося чекати кілька місяців, поки дані космічного апарату JUICE прибудуть на Землю. Але це очікування виправдалося.

Вчені з Європейського космічного агентства показали першу з понад сотні фотографій міжзоряного об'єкта 3I/ATLAS, зроблених космічним апаратом JUICE. Він як 3I/ATLAS зараз прямує до Юпітера. 3I/ATLAS — це комета, яка прибула з іншої зоряної системи і зараз вона залишає нашу Сонячну систему. Приблизно в середині березня вона опиниться на найближчій відстані від Юпітера, але апарат JUICE прибуде до найбільшої планети Сонячної системи тільки через кілька років, пише IFLScience.

Апарат JUICE Європейського космічного агентства використовував свої п'ять наукових приладів для спостереження за кометою в листопаді 2025 року. Зібрана інформація допоможе зрозуміти поведінку комети та її хімічний склад.

6 листопада, коли JUICE, який летить вивчати Юпітер і його головні супутники, перебував на відстані 66 мільйонів кілометрів від міжзоряної комети 3I/ATLAS і почав за допомогою своєї камери робити її фотографії. Це сталося через тиждень після того, як комета 3I/ATLAS опинилася на найближчій відстані від Сонця і вирушила назад у міжзоряний простір, перетинаючи Сонячну систему.

Учені не могли раніше отримати 120 зображень, зроблених камерою апарата JUICE, і вони попереджали, що цих даних доведеться чекати до лютого 2026 року. Річ у тім, що кілька місяців він перебував на протилежному від Землі боці Сонця. Апарат використовував свою основну антену як теплозахисний екран, а меншу антену — для передачі даних на Землю з меншою швидкістю.

Знімок 3I/ATLAS від космічного апарату JUICE є однією з найкращих на сьогоднішній день фотографій міжзоряної комети, зроблених з космосу Фото: ESA

Знімок 3I/ATLAS від космічного апарату JUICE є однією з найкращих на сьогоднішній день фотографій міжзоряної комети, зроблених з космосу. На вражаючій фотографії 3I/ATLAS видно комету, яка активно викидає газ і пил у космос. Ядро комети не видно на знімку, адже воно оточене яскравою газовою оболонкою, відомою як кома. У комети також видно довгий хвіст.

Вчені кажуть, що, хоча 3I/ATLAS є прибульцем з іншої зоряної системи, його поведінка вказує на те, що це звичайна комета. Хоч раніше існували припущення, що це може бути штучно створений інопланетянами об'єкт.

Астрономи з Європейського космічного агентства кажуть, що зараз розпочалося активне опрацювання отриманих даних, і найближчими місяцями буде представлено перші результати дослідження 3I/ATLAS за допомогою приладів апарату JUICE.

Головна мета JUICE полягає у вивченні супутників Юпітера Ганімед, Каллісто і Європа. Вчені хочуть з'ясувати, чи дійсно там є підземні океани, де може існувати життя. JUICE стане першим космічним апаратом, що вийшов на орбіту навколо супутника іншої планети. Цим супутником буде Ганімед, найбільший супутник планети в Сонячній системі.

Як уже писав Фокус, вчені розповіли, як можна вивчити з близької відстані міжзоряну комету 3I/ATLAS.

