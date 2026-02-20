Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS: вчені хочуть його перехопити і зазирнути в іншу частину Всесвіту

Дослідження показує, яким чином можна вивчити з близької відстані знамениту міжзоряну комету 3I/ATLAS.

Відкриття міжзоряної комети 3I/ATLAS минулого року дало змогу отримати уявлення про раніше небачений об'єкт, що виник в іншій частині нашої галактики. Цей міжзоряний об'єкт відрізняється від двох інших, які спостерігалися в Сонячній системі, адже вона набагато старша і рухається набагато швидше. Науковці вважають, що дослідження 3I/ATLAS з близької відстані дасть змогу дізнатися про умови та будівельні блоки іншої зоряної системи, яка може відрізнятися від нашої. Автори дослідження, опублікованого на сервері препринтів arXiv, пропонують відправити космічний апарат для перехоплення 3I/ATLAS з метою подальшого вивчення, пише IFLScience.

Європейське космічне агентство працює над створенням космічного апарату, здатного відправиться для дослідження будь-якого потенційного міжзоряного об'єкта, коли він з'явиться в Сонячній системі. Суть місії полягає в тому, що апарат, запущений за 2-3 роки, перебуватиме на орбіті в очікуванні потенційної цілі, а потім полетить до цільового об'єкта. Але подібна місія непридатна для дослідження 3I/ATLAS.

Основні проблеми такої прямої місії пов'язані з небесною механікою міжзоряного об'єкта 3I/ATLAS, його високою г-швидкістю і пізнім початковим виявленням. Тобто зараз і найближчими роками прямий політ до цієї комети неможливий.

Але дослідити 3I/ATLAS з близької відстані дуже б хотілося вченим. Ця комета — щось абсолютно нове, чого вчені ніколи раніше не бачили, і малоймовірно, що найближчим часом до Сонячної системи потрапить подібний об'єкт. Вивчення 3I/ATLAS допоможе з'ясувати, які умови існували мільярди років тому в іншій зоряній системі, де з'явилася ця комета. Можливо, ці умови відрізняються від умов у нашій Сонячній системі. Вченим хотілося б узяти зразок матеріалу цієї комети і доставити його на Землю.

Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS Фото: solar-system

Автори дослідження створили моделювання і з'ясували, яким чином космічний апарат зможе перехопити 3I/ATLAS. Для цього потрібно використати маневр Оберта. Це відомий метод небесної механіки, за якого космічний апарат прямує до масивного об'єкта і коли перебуває дуже близько до нього, то вмикає свої двигуни, щоб набрати додаткову швидкість. Це дозволить зробити гравітація масивного об'єкта.

Моделювання показує, що оптимальним часом для запуску такої місії буде 2035 рік. Тоді буде максимальне вирівнювання Землі, Юпітера, Сонця і 3I/ATLAS. Спочатку апарат буде відправлений до Юпітера і, використовуючи гравітацію планети, він втрачатиме швидкість і рухатиметься до Сонця. У міру наближення до Сонця вступить у дію маневр Оберта, розганяючи апарат до набагато більшої швидкості, ніж це було б можливо з використанням звичайного хімічного ракетного двигуна.

Таким чином, космічний апарат зможе досягти міжзоряної комети 3I/ATLAS до 2085 року. Наразі дослідження зосереджене тільки на здійсненності такого маневру, а не на всіх інших проблемах, пов'язаних із фактичною організацією місії, яка повинна буде опинитися біля Юпітера, Сонця, а потім опинитися в надзвичайно глибокому космосі.

