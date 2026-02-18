Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS: марсіанський зонд сфотографував його в безпрецедентний момент (фото)

Марсіанський орбітальний апарат ОАЕ "Аль-Амаль" побачив розпад міжзоряної комети, який не змогли зафіксувати наземні телескопи.

Коли міжзоряна комета 3I/ATLAS у жовтні минулого року опинилася на максимально близькій відстані від Сонця, телескопи на Землі не могли цього побачити. Комета зникла за Сонцем поза полем їхнього зору. Але космічний апарат ОАЕ "Аль-Амаль", який обертається навколо Марса, опинився на тій самій стороні від Сонця і отримав унікальну можливість побачити те, що не змогли побачити наземні телескопи. Космічне агентство ОАЕ опублікувало перші результати спостереження за третім підтвердженим міжзоряним об'єктом 3I/ATLAS, виявленим у Сонячній системі. Дані дають рідкісну можливість зазирнути в хімію іншої зоряної системи, а також показують, як руйнувалася комета 3I/ATLAS під впливом Сонця, пише Gulf News.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS, який є кометою, що прибула з іншої зоряної системи, був виявлений 1 липня 2025 року. Він рухався у напрямку до Сонця зі швидкістю понад 200 000 км/год. На відміну від комет у Сонячній системі, 3I/ATLAS має інший хімічний склад, що дає змогу дізнатися більше про хімію іншої зоряної системи і про те, з яких будівельних блоків вона була створена. Наразі 3I/ATLAS вже залишає Сонячну систему, але вчені продовжують надавати дані, зібрані протягом другого півріччя 2025 року, коли комета 3I/ATLAS, наблизилась до Сонця і до Землі.

Космічний апарат "Аль-Амаль" вивчає атмосферу Марса, але вчені з ОАЕ використовували його для спостереження за кометою 3I/ATLAS у той час, коли вона опинилася на найближчій відстані від Сонця в жовтні 2025 року. Таким чином було зібрано унікальні дані, чого не змогли зробити наземні телескопи.

Космічний апарат "Аль-Амаль" вивчає атмосферу Марса, але вчені з ОАЕ використовували його для спостереження за кометою 3I/ATLAS Фото: Gulf News

Зонд "Аль-Амаль" отримав серію фотографій комети 3I/ATLAS у видимому й ультрафіолетовому світлі, використовуючи свої прилади EXI і EMUS.

Космічне агентство ОАЕ повідомило, що апарат "Аль-Амаль" виявив водень і кисень, які простягаються на сотні мільйонів кілометрів від ядра комети, коли вона почала скидати частину свого матеріалу в космос під впливом випромінювання і тепла Сонця. Але найбільш примітним відкриттям став монооксид вуглецю, виявлений саме в той момент, коли комета активно розпадалася біля Сонця.

Апарат "Аль-Амаль" виявив водень і кисень, які простягаються на сотні мільйонів кілометрів від ядра комети 3I/ATLAS Фото: Gulf News

За словами вчених, унікальність цього спостереження полягає в тому, що вдалося побачити 3I/ATLAS у момент фактичного розпаду поруч із Сонцем. Оскільки комета була створена в іншій зоряній системі, її хімічний склад відображає склад місця її народження.

Очікується, що більш детальний аналіз отриманих даних буде опубліковано найближчим часом. Хоча зонд "Аль-Амаль" не призначений для спостереження за кометами, він опинився в потрібному місці в потрібний час, щоб стати свідком однієї з найрідкісніших астрономічних подій століття.

Як уже писав Фокус, комети під час віддалення від Сонця повинні знижувати яскравість і в них не повинен відбуватися активний викид газу і пилу. Але вчені виявили у міжзоряної комети 3I/ATLAS щось інше.

Також Фокус писав про те, що помилка у вимірюванні наднових може призвести до зникнення "кризи" темної енергії. Можливо, темна енергія, що відповідає за розширення Всесвіту, еволюціонує з часом. А можливо, цього не відбувається.