Помилка у вимірюванні наднових може призвести до зникнення "кризи" темної енергії

Можливо, темна енергія, що відповідає за розширення Всесвіту, еволюціонує з часом. А можливо, цього не відбувається.

Темна енергія, незважаючи на те, що її ніхто не бачив, вважається силою, яка прискорює розширення Всесвіту. Але нещодавно астрофізики почали сумніватися в цьому твердженні, вказуючи на результати спостережень, які свідчать, що розширення космосу відбувається не з тією швидкістю, яку передбачають теорії. Темна енергія може змінюватися з часом, і якщо це так, то це матиме величезний вплив на розширення Всесвіту і космологічну фізику загалом. У новому дослідженні астрофізики розглядають можливість того, що дані спостережень насправді неточні через помилки в методах вимірювання наднових. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише ScienceAlert.

Дискусія про природу темної енергії виникла після публікації другого набору даних, отриманих за допомогою приладу для вивчення темної енергії DESI, встановленого на телескопі в Національній обсерваторії Кітт-Пік, США.

Учені виявили невідповідність між новими картами галактик DESI і реліктовим випромінюванням, яке являє собою залишки Великого вибуху. Одне з можливих пояснень цієї невідповідності полягає в тому, що темна енергія еволюціонує: або стає сильнішою, або слабшою протягом мільярдів років.

Але не все так просто, кажуть автори нового дослідження. Це твердження потребує доказів. Астрофізики вважають, що існує одна потенційна помилка, яка може пояснити невідповідність між даними DESI і реліктовим випромінюванням. Якщо вимірювання яскравості наднових неточні, то це може пояснити цю невідповідність.

Наднові (вибухи масивних зірок) зазвичай використовуються для вимірювання відстаней у великих масштабах у космосі, тому точне визначення їхньої яскравості має вирішальне значення для точного вимірювання відстані. Астрофізики не впевнені в тому, що сучасні телескопи добре справляються з цим завданням.

Ще одним потенційним джерелом помилок є "космічна лінійка", яку використовують для вимірювання відстаней у космосі. Відома як "звуковий горизонт" вона вимірює відстань, на яку згусток матерії перемістився б від своєї початкової точки зі швидкістю звуку в гарячій плазмі, з якої складався ранній Всесвіт. Ці хвилі, відомі як баріонні акустичні коливання, існували приблизно 380 000 років після Великого вибуху, перш ніж припинилися, коли Всесвіт досить охолонув, щоб утворилися перші атоми.

Учені використовують цю відстань як лінійку для вимірювання відстаней до інших об'єктів, розкиданих по всьому Всесвіту. Але, оскільки це знову ж таки вимір, невеликі помилки в приладах, що використовуються для його розрахунку, можуть призвести до подальших помилок.

Для вирішення цієї проблеми автори дослідження пропонують математичний прийом, який замість "звукового горизонту" використовує розраховану форму Всесвіту, що не залежить від неточних вимірів певної точки в ранній історії космосу. Але навіть якщо після цієї перевірки темна енергія все ще коливатиметься, то вчені вважають, що для пояснення її природи буде потрібна абсолютно нова фізика.

