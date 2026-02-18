Ошибка в измерении сверхновых может привести к исчезновению "кризиса" темной энергии

Возможно, темная энергия, отвечающая за расширение Вселенной, эволюционирует со временем. А может быть этого не происходит.

Темная энергия, несмотря на то, что ее никто не видел, считается силой, которая ускоряет расширение Вселенной. Но недавно астрофизики начали сомневаться в этом утверждении, указывая на результаты наблюдений, показывающие, что расширение космоса происходит не с той скоростью, которую предсказывают теории. Темная энергия может меняться со временем, и если это так, то это окажет огромное влияние на расширение Вселенной и космологическую физику в целом. В новом исследовании астрофизики рассматривают возможность того, что данные наблюдений на самом деле неточны из-за ошибок в методах измерения сверхновых. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет ScienceAlert.

Дискуссия о природе темной энергии возникла после публикации второго набора данных, полученных с помощью прибора для изучения темной энергии DESI, установленного на телескопе в Национальной обсерватории Китт-Пик, США.

Ученые обнаружили несоответствие между новыми картами галактик DESI и реликтовым излучением, которое представляет собой остатки Большого взрыва. Одно из возможных объяснений этого несоответствия заключается в том, что темная энергия эволюционирует: либо становится сильнее, либо слабее в течение миллиардов лет.

Но не все так просто, говорят авторы нового исследования. Это утверждение требует доказательств. Астрофизики считают, что существует одна потенциальная ошибка, которая может объяснить несоответствие между данными DESI и реликтовым излучением. Если измерения яркости сверхновых неточны, то это может объяснить данное несоответствие.

Сверхновые (взрывы массивных звезд) обычно используются для измерения расстояний в больших масштабах в космосе, поэтому точное определение их яркости имеет решающее значение для точного измерения расстояния. Астрофизики не уверены в том, что современные телескопы хорошо справляются с этой задачей.

Еще одним потенциальным источником ошибок является "космическая линейка", которую используют для измерения расстояний в космосе. Известная как "звуковой горизонт" она измеряет расстояние, на которое сгусток материи переместился бы от своей начальной точки со скоростью звука в горячей плазме, из которой состояла ранняя Вселенная. Эти волны, известные как барионные акустические колебания, существовали примерно 380 000 лет после Большого взрыва, прежде чем прекратились, когда Вселенная достаточно остыла, чтобы образовались первые атомы.

Ученые используют это расстояние как линейку для измерения расстояний до других объектов, разбросанных по всей Вселенной. Но, поскольку это опять же измерение, небольшие ошибки в приборах, используемых для его расчета, могут привести к дальнейшим ошибкам.

Для решения этой проблемы авторы исследования предлагают математический прием, который вместо "звукового горизонта" использует рассчитанную форму Вселенной, которая не зависит от неточных измерений определенной точки в ранней истории космоса. Но даже если после этой проверки темная энергия все еще будет колебаться, то ученые считают, что для объяснения ее природы потребуется совершенно новая физика.

