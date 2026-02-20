Межзвездный объект 3I/ATLAS: ученые хотят его перехватить и заглянуть в другую часть Вселенной

Исследование показывает, каким образом можно изучить с близкого расстояния знаменитую межзвездную комету 3I/ATLAS.

Открытие межзвездной комете 3I/ATLAS в прошлом году позволило получить представление о ранее невиданном объекте, возникшем в другой части нашей галактики. Этот межзвездный объект отличается от двух других, которые наблюдались в Солнечной системе, ведь она намного старше и двигается намного быстрее. Ученые считают, что исследование 3I/ATLAS с близкого расстояния позволит узнать об условиях и строительных блоках другой звездной системы, которая может отличаться от нашей. Авторы исследования, опубликованного на сервере препринтов arXiv, предлагают отправить космический аппарат для перехвата 3I/ATLAS с целью дальнейшего изучения, пишет IFLScience.

Европейское космическое агентство работает над созданием космического аппарата, способного отправится для исследования любого потенциального межзвездного объекта, когда он появится в Солнечной системе. Суть миссии состоит в том, что аппарат, запущенный через 2-3 года, будет находится на орбите в ожидании потенциальной цели, а затем полетит к целевому объекту. Но подобная миссия непогодная для исследования 3I/ATLAS.

Основные проблемы такой прямой миссии связаны с небесной механикой межзвездного объекта 3I/ATLAS его высокой г скоростью и поздним первоначальным обнаружением. То есть сейчас и в ближайшие годы прямой полет к этой комете невозможен.

Но исследовать 3I/ATLAS с близкого расстояния очень бы хотелось ученым. Эта комета — нечто совершенно новое, чего ученые никогда раньше не видели, и маловероятно, что в ближайшее время в Солнечную систему попадет подобный объект. Изучение 3I/ATLAS поможет выяснить, какие условия существовали миллиарды лет назад в другой звездной системе, где появилась эта комета. Возможно, эти условия отличаются от условий в нашей Солнечной системе. Ученым хотелось бы взять образец материала этой кометы и доставить его на Землю.

Межзвездный объект 3I/ATLAS Фото: NASA

Авторы исследования создали моделирование и выяснили, каким образом космический аппарат сможет перехватить 3I/ATLAS. Для этого нужно использовать маневр Оберта. Это известный метод небесной механики, при котором космический аппарат направляется к массивному объекту и когда находится очень близко к нему, то включает свои двигатели, чтобы набрать дополнительную скорость. Это позволит сделать гравитация массивного объекта.

Моделирование показывает, что оптимальным временем для запуска такой миссии будет 2035 год. Тогда будет максимальное выравнивание Земли, Юпитера, Солнца и 3I/ATLAS. Сначала аппарат будет отправлен к Юпитеру и, используя гравитацию планеты, он будет терять скорость и двигаться к Солнцу. По мере приближения к Солнцу вступит в действие маневр Оберта, разгоняя аппарат до гораздо большей скорости, чем это было бы возможно с использованием обычного химического ракетного двигателя.

Таким образом, космический аппарат сможет достичь межзвездной кометы 3I/ATLAS к 2085 году. На данный момент исследование сосредоточено только на осуществимости такого маневра, а не на всех других проблемах, связанных с фактической организацией миссии, которая должна будет оказаться возле Юпитера, Солнца, а затем оказаться в чрезвычайно глубоком космосе.

