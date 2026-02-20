Поддержите нас UA
Вспышки на Солнце могут вызывать землетрясения: как это возможно

Вспышка на Солнце
Вспышка на Солнце | Фото: Скриншот

Ученые считают, что изменения в атмосфере Земли, вызванные солнечными вспышками, могут вызывать электрические силы, которые подталкивают участки земной коры к возникновению землетрясений.

Вспышки на Солнце, которые представляют собой выброс заряженных частиц и энергии, часто нарушают структуру верхних слоев атмосферы Земли. Они провоцируют возникновение магнитной бури и потрясающего полярного сияния. Теперь же ученые считают, что солнечные вспышки могут провоцировать появление землетрясений. Исследование опубликовано в International Journal of Plasma Environmental Science and Technology, пишет Live Science.

Когда вспышка на Солнце направлена в сторону Земли, то заряженные солнечные частицы и энергия нашей звезды, могут перестраивать заряженные частицы в ионосфере нашей планеты. Это верхней часть атмосферы Земли, наполненная электрически заряженным газом. Ученые считают, что эти изменения в ионосфере могут изменять электрические силы в земной коре и влиять на стабильность разломов, где происходят землетрясения.

Земля наполнена естественным электричеством. В частности, трещины в земной коре или разломы содержат карманы воды, которая настолько горячая и сжатая, что не находится ни в жидком, ни в газообразном состоянии. Эта сверхкритическая жидкость заполнена заряженными ионами, а это значит, что трещины ведут себя как конденсатор, накапливая электрическую энергию. Эти трещины также являются ключевыми областями, вызывающими землетрясения, поскольку это места столкновения тектонических плит.

Солнце вспышка
Когда вспышка на Солнце направлена в сторону Земли, то заряженные солнечные частицы и энергия нашей звезды, могут перестраивать заряженные частицы в ионосфере нашей планеты
Фото: NASA

Ученые создали модель, в которой земная кора и ионосфера рассматриваются как места, соединенные с помощью электрического поля. Авторы исследования, с помощью модели показали, что когда электрически заряженные солнечные частицы достигают Земли, они смещают электроны в ионосфере вниз. Это приводит к большей концентрации электронов на низких высотах и к созданию слоя с отрицательным зарядом. Этот заряд, в свою очередь, увеличивает электростатическую силу, действующую на электрические заряды в земной коре, что вызывает изменение давления в ней.

Увеличение электростатической силы в земной коре приводит к увеличению давления на окружающую среду, подталкивая разлом в коре к движению, что приводит к землетрясению, считают ученые.

Исследователи предполагают, что некоторые землетрясения подтверждает результаты их модели, поскольку они совпали с появлением сильной вспышки на Солнце. Но подтвердить связь между земной корой и ионосферой на практике сложно. Несмотря на это, ученые хотят продолжить искать связь между космической погодой и тектоникой плит в земной коре.

Если эта связь будет доказана, это свяжет космическую погоду с землетрясениями таким образом, который ученые в настоящее время не учитывают.

