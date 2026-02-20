Вспышки на Солнце могут вызывать землетрясения: как это возможно

Ученые считают, что изменения в атмосфере Земли, вызванные солнечными вспышками, могут вызывать электрические силы, которые подталкивают участки земной коры к возникновению землетрясений.

Вспышки на Солнце, которые представляют собой выброс заряженных частиц и энергии, часто нарушают структуру верхних слоев атмосферы Земли. Они провоцируют возникновение магнитной бури и потрясающего полярного сияния. Теперь же ученые считают, что солнечные вспышки могут провоцировать появление землетрясений. Исследование опубликовано в International Journal of Plasma Environmental Science and Technology, пишет Live Science.

Когда вспышка на Солнце направлена в сторону Земли, то заряженные солнечные частицы и энергия нашей звезды, могут перестраивать заряженные частицы в ионосфере нашей планеты. Это верхней часть атмосферы Земли, наполненная электрически заряженным газом. Ученые считают, что эти изменения в ионосфере могут изменять электрические силы в земной коре и влиять на стабильность разломов, где происходят землетрясения.

Земля наполнена естественным электричеством. В частности, трещины в земной коре или разломы содержат карманы воды, которая настолько горячая и сжатая, что не находится ни в жидком, ни в газообразном состоянии. Эта сверхкритическая жидкость заполнена заряженными ионами, а это значит, что трещины ведут себя как конденсатор, накапливая электрическую энергию. Эти трещины также являются ключевыми областями, вызывающими землетрясения, поскольку это места столкновения тектонических плит.

Ученые создали модель, в которой земная кора и ионосфера рассматриваются как места, соединенные с помощью электрического поля. Авторы исследования, с помощью модели показали, что когда электрически заряженные солнечные частицы достигают Земли, они смещают электроны в ионосфере вниз. Это приводит к большей концентрации электронов на низких высотах и к созданию слоя с отрицательным зарядом. Этот заряд, в свою очередь, увеличивает электростатическую силу, действующую на электрические заряды в земной коре, что вызывает изменение давления в ней.

Увеличение электростатической силы в земной коре приводит к увеличению давления на окружающую среду, подталкивая разлом в коре к движению, что приводит к землетрясению, считают ученые.

Исследователи предполагают, что некоторые землетрясения подтверждает результаты их модели, поскольку они совпали с появлением сильной вспышки на Солнце. Но подтвердить связь между земной корой и ионосферой на практике сложно. Несмотря на это, ученые хотят продолжить искать связь между космической погодой и тектоникой плит в земной коре.

Если эта связь будет доказана, это свяжет космическую погоду с землетрясениями таким образом, который ученые в настоящее время не учитывают.

