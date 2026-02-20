Спалахи на Сонці можуть спричиняти землетруси: як це можливо

Вчені вважають, що зміни в атмосфері Землі, викликані сонячними спалахами, можуть викликати електричні сили, які підштовхують ділянки земної кори до виникнення землетрусів.

Спалахи на Сонці, які являють собою викид заряджених частинок і енергії, часто порушують структуру верхніх шарів атмосфери Землі. Вони провокують виникнення магнітної бурі та приголомшливого полярного сяйва. Тепер же вчені вважають, що сонячні спалахи можуть провокувати появу землетрусів. Дослідження опубліковано в International Journal of Plasma Environmental Science and Technology, пише Live Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Коли спалах на Сонці спрямований у бік Землі, то заряджені сонячні частинки та енергія нашої зірки можуть перебудовувати заряджені частинки в іоносфері нашої планети. Це верхня частина атмосфери Землі, наповнена електрично зарядженим газом. Вчені вважають, що ці зміни в іоносфері можуть змінювати електричні сили в земній корі та впливати на стабільність розломів, де відбуваються землетруси.

Земля наповнена природною електрикою. Зокрема, тріщини в земній корі або розломи містять кишені води, яка настільки гаряча і стисла, що не перебуває ні в рідкому, ні в газоподібному стані. Ця надкритична рідина заповнена зарядженими іонами, а це означає, що тріщини поводяться як конденсатор, накопичуючи електричну енергію. Ці тріщини також є ключовими областями, що викликають землетруси, оскільки це місця зіткнення тектонічних плит.

Коли спалах на Сонці спрямований у бік Землі, то заряджені сонячні частинки й енергія нашої зірки можуть перебудовувати заряджені частинки в іоносфері нашої планети Фото: solar-system

Вчені створили модель, в якій земна кора та іоносфера розглядаються як місця, з'єднані за допомогою електричного поля. Автори дослідження, за допомогою моделі показали, що коли електрично заряджені сонячні частинки досягають Землі, вони зміщують електрони в іоносфері вниз. Це призводить до більшої концентрації електронів на низьких висотах і до створення шару з негативним зарядом. Цей заряд, своєю чергою, збільшує електростатичну силу, що діє на електричні заряди в земній корі, що спричиняє зміну тиску в ній.

Збільшення електростатичної сили в земній корі призводить до збільшення тиску на навколишнє середовище, підштовхуючи розлом у корі до руху, що призводить до землетрусу, вважають учені.

Дослідники припускають, що деякі землетруси підтверджують результати їхньої моделі, оскільки вони збіглися з появою сильного спалаху на Сонці. Але підтвердити зв'язок між земною корою та іоносферою на практиці складно. Незважаючи на це, вчені хочуть продовжити шукати зв'язок між космічною погодою і тектонікою плит у земній корі.

Якщо цей зв'язок буде доведено, це зв'яже космічну погоду із землетрусами в такий спосіб, який вчені наразі не враховують.

Фокус уже писав про магнітні бурі в другій половині лютого, які можуть виникнути внаслідок активності Сонця.

Також Фокус писав про те, що NASA завершило другу репетицію запуску ракети "Артеміда-2". NASA вдалося заправити паливом ракету-носій Space Launch System і, здається, все пройшло успішно, на відміну від першого разу. Космічне агентство США ще має винести остаточний вердикт щодо готовності до запуску місії "Артеміда-2" до Місяця.