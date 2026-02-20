NASA завершило другу репетицію запуску ракети "Артеміда-2": як усе пройшло (відео)

NASA вдалося заправити паливом ракету-носій Space Launch System і, здається, все пройшло успішно, на відміну від першого разу. Космічне агентство США має винести остаточний вердикт щодо готовності до запуску місії "Артеміда-2" до Місяця ввечері 20 лютого.

Друга спроба NASA заправити ракету ракету-носій Space Launch System (SLS), яка повинна відправити астронавтів у подорож навколо Місяця і назад, мабуть, пройшла успішно. Таким чином, можливо, астронавти вперше за 54 роки залишать межі навколоземної орбіти і здійснять історичний політ до Місяця і назад у рамках місії "Артеміда-2" вже на початку березня, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

NASA завершило другу генеральну репетицію запуску місії "Артеміда-2" о 5:16 за Києвом у п'ятницю, 20 лютого. Згідно з попередніми повідомленнями космічного агентства, здається, все пройшло успішно. Але остаточні результати будуть оприлюднені під час пресконференції, яка розпочнеться о 20:00 за Києвом 20 лютого. NASA має повідомити, чи відбудеться запуск місії "Артеміда-2" на початку наступного місяця, а саме з 6 по 9 березня, чи 11 березня. Поки що все вказує на те, що цей запуск може відбутися в ці дні, коли Земля і Місяць перебувають у найвигіднішому положенні для здійснення подорожі астронавтів до Місяця і назад.

Нагадуємо, що перша генеральна репетиція запуску місії "Артеміда-2" на початку лютого завершилася невдало. Стався витік рідкого водню під час процедури заправки ракети SLS паливом на стартовому майданчику в Космічному центрі NASA імені Кеннеді на мисі Канаверал, штат Флорида.

Інженери NASA знайшли причини витоку й усунули їх. Після заправки двох ступень ракети SLS майже трьома мільйонами літрами рідкого водню і рідкого кисню 20 лютого витоку не було виявлено.

Фахівці NASA також перевірили не тільки готовність ракети до запуску, але також і перевірили працездатність космічного корабля "Оріон", встановленого на вершині SLS. Здається, що все готово до польоту до Місяця і назад.

Під час місії "Артеміда-2" четверо астронавтів здійснять 10-денну подорож навколо Місяця і назад на Землю. Це буде перша пілотована місячна місія з часів закінчення програми "Аполлон" у 1972 році. Це також перша пілотована місія в рамках програми NASA "Артеміда".

Під час місії "Артеміда-1" у 2022 році космічний корабель "Оріон" без екіпажу облетів Місяць і повернувся на Землю.

У межах наступної місії "Артеміда-3", яка запланована на 2028 рік, NASA планує знову висадити астронавтів на поверхню Місяця. Востаннє це зробили астронавти місії "Аполлон-17" у грудні 1972 року.

Фокус уже писав про скандал, пов'язаний із порушенням правил NASA під час польоту на Місяць, який вибухнув навколо астронавтів місії "Аполлон-15" 1971 року.

Також Фокус писав про те, що вчені вперше виміряли забруднення повітря після вибуху ракети SpaceX в атмосфері. Це дослідження є важливим етапом у вивченні впливу космічного сміття на атмосферу нашої планети.