Учені вперше виміряли забруднення повітря після вибуху ракети SpaceX в атмосфері (відео)

Це дослідження є важливим етапом у вивченні впливу космічного сміття на атмосферу нашої планети.

Уперше в історії вчені спостерігали хмару речовин, що забруднюють повітря, яка утворилася внаслідок згоряння верхнього ступеня ракети Falcon 9 компанії SpaceX у небі над Європою. Цей вимір допоможе розібратися в складних хімічних реакціях, спричинених забрудненням повітря внаслідок входу космічного сміття в атмосферу Землі. Таке забруднення може мати руйнівні наслідки для атмосфери та клімату нашої планети. Дослідження опубліковано в журналі Communications Earth & Environment, пише Space.

19 лютого 2025 року верхній ступінь ракети Falcon 9 компанії SpaceX увійшов в атмосферу Землі, вибухнув і створив вражаючу вогняну кулю, а потім розпався на частини, створивши вражаюче світлове шоу в небі над Європою. Вчені скористалися можливістю вивчити практично режимі реального часу забруднення атмосфери, спричинене руйнуванням космічного сміття.

Уперше вченим вдалося вивчити хмару забруднювальних речовин на великій висоті в атмосфері. Дослідники хотіли з'ясувати ступінь забруднення повітря розпадом космічної ракети на висоті від 50 до 100 км.

Для цього вчені використовували технологію LIDAR, яка вимірює забруднення атмосфери шляхом створення безлічі лазерних імпульсів і спостереження за тим, які з них відбиваються від забруднювальних речовин.

У підсумку 20 лютого 2025 року вчені виявили хмару літію, що утворилася в атом-сфері після розпаду ракети. Розрахунки показали, що ці забруднювальні речовини дійсно пов'язані з розпадом космічного сміття.

Вчені виявили раптовий стрибок концентрації літію в районі, розташованому майже за 100 кілометрів над поверхнею Землі. У цій забруднювальній хмарі концентрація літію була в 10 разів вищою за норму для цієї частини атмосфери.

Уперше це дослідження доводить можливість вивчення забруднення повітря ракетами, що входять в атмосферу, на таких висотах до його розсіювання, заявили вчені.

Однак наслідки цього ракетного забруднення літієм залишаються поки що невідомими. Науковці вважають, що подібні забруднювальні речовини здатні вплинути на клімат Землі, зокрема підвищити рівень глобального потепління, і виснажити озоновий шар, що захищає нас від шкідливого ультрафіолетового випромінювання. Це дослідження є важливим етапом у вивченні впливу космічного сміття на атмосферу нашої планети, кажуть автори дослідження.

Останніми роками в атмосферу Землі падає дедалі більше космічного сміття і це викликає неабияке занепокоєння вчених. Європейське космічне агентство підрахувало, що щодня в атмосферу падає понад три об'єкти космічного сміття: непрацюючі супутники і відпрацьовані ступені ракет, а також їхні уламки.

За рік сотні тонн космічного сміття згорають в атмосфері, вивільняючи хімічні речовини, які в ній природним чином відсутні. Це може потенційно пошкодити захисний озоновий шар і порушити тепловий баланс нашої планети.

