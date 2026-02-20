Уперше отримано фотографії полярних сяйв найхолоднішої планети Сонячної системи (фото)

Уперше астрономи склали карту вертикальної структури верхньої атмосфери Урана. Вони з'ясували, як температура і заряджені частинки змінюються з висотою по всій планеті.

Астрономи отримали нові дані про верхні шари атмосфери Урана, де іони, що обертаються над хмарами крижаного гіганта, зустрічаються з магнітним полем, що оточує планету. Вчені спостерігали за Ураном протягом його повного обороту навколо своєї осі і виявили полярне сяйво високо над хмарами. Дослідження опубліковано в журналі Geophysical Research Letters, пише Space.

Астрономи за допомогою космічного телескопа Вебб вивчали планету Уран під час її повного обороту навколо своєї осі. Дослідники спостерігали, як температура і заряджені частинки змінюються з висотою по всій планеті. Отримані дані можуть допомогти вченим краще зрозуміти, як енергія поширюється у верхніх шарах крижаних гігантів.

Отримані дані дають уявлення про те, де формуються полярні сяйва Урана і як на них впливає незвично нахилене магнітне поле. За словами вчених, магнітосфера Урану є однією з найдивніших у Сонячній системі. Вона нахилена і зміщена відносно осі обертання планети і це призводить до того, що полярні сяйва поширюються складним чином. Поблизу магнітних полюсів Урана вчені виявили два яскравих полярних сяйва, а також помітне зниження щільності іонів між ними.

Поблизу магнітних полюсів Урана було виявлено дві яскраві смуги полярного сяйва Фото: solar-system

Вчені склали карту температури і щільності іонів в атмосфері на висоті до 5000 кілометрів над верхніми шарами хмар Урана. Ця область називається іоносферою, де атмосфера іонізується і сильно взаємодіє з магнітним полем крижаного гіганта. Вимірювання показали, що температура досягає піку на висотах від 3000 до 4000 кілометрів, а щільність іонів досягає максимуму на висоті близько 1000 кілометрів.

За словами вчених, уперше вдалося побачити верхню атмосферу Урана в трьох вимірах. Це дало змогу з'ясувати, як енергія рухається вгору через атмосферу планети, і навіть побачити вплив її асиметричного магнітного поля.

Космічний апарат "Вояджер-2" зробив перші зображення Урана з близької відстані 1986 року. Тоді ж учені отримали перші докладні дані про саму планету. Тоді астрономи дізналися, що Уран є найхолоднішою планетою Сонячної системи.

Нові дані підтверджують, що верхні шари атмосфери Урана продовжують охолоджуватися, що є продовженням тенденції, яка почалася на початку 1990-х років. Вимірювання показали, що середня температура в атмосфері Урану становить мінус 150 градусів Цельсія, що нижче значень, зареєстрованих наземними телескопами або космічними апаратами.

