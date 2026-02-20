Впервые получены фотографии полярных сияний самой холодной планеты Солнечной системы (фото)

Впервые астрономы составили карту вертикальной структуры верхней атмосферы Урана. Они выяснили, как температура и заряженные частицы изменяются с высотой по всей планете.

Астрономы получили новые данные о верхних слоях атмосферы Урана, где ионы, вращающиеся над облаками ледяного гиганта, встречаются с магнитным полем, окружающим планету. Ученые наблюдали за Ураном в течение его полного оборота вокруг своей оси и обнаружили полярное сияние высоко над облаками. Исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters, пишет Space.

Астрономы с помощью космического телескопа Уэбб изучали планету Уран во время ее полного оборота вокруг своей оси. Исследователи наблюдали, как температура и заряженные частицы изменяются с высотой по всей планете. Полученные данные могут помочь ученым лучше понять, как энергия распространяется в верхних слоях ледяных гигантов.

Полученные данные дают представление о том, где формируются полярные сияния Урана и как на них влияет необычно наклоненное магнитное поле. По словам ученых, магнитосфера Урана является одной из самых странных в Солнечной системе. Она наклонена и смещена относительно оси вращения планеты и это приводит к тому, что полярные сияния распространяются сложным образом. Вблизи магнитных полюсов Урана ученые обнаружили два ярких полярных сияния, а также заметное снижение плотности ионов между ними.

Вблизи магнитных полюсов Урана были обнаружены две яркие полосы полярного сияния Фото: NASA

Ученые составили карту температуры и плотности ионов в атмосфере на высоте до 5000 километров над верхними слоями облаков Урана. Это область называется ионосферой, где атмосфера ионизируется и сильно взаимодействует с магнитным полем ледяного гиганта. Измерения показали, что температура достигает пика на высотах от 3000 до 4000 километров, а плотность ионов достигает максимума на высоте около 1000 километров.

По словам ученых, впервые удалось увидеть верхнюю атмосферу Урана в трех измерениях. Это позволило выяснить, как энергия движется вверх через атмосферу планеты, и даже увидеть влияние ее асимметричного магнитного поля.

Космический аппарат "Вояджер-2" сделал первые изображения Урана с близкого расстояния в 1986 году. Тогда же ученые получили первые подробные данные о самой планете. Тогда астрономы узнали, что Уран является самой холодной планетой Солнечной системы.

Новые данные подтверждают, что верхние слои атмосферы Урана продолжают охлаждаться, что является продолжением тенденции, начавшейся в начале 1990-х годов. Измерения показали, что средняя температура в атмосфере Урана составляет минус 150 градусов Цельсия, что ниже значений, зарегистрированных наземными телескопами или космическими аппаратами.

