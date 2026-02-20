Повернувся на Землю без екіпажу: NASA визнало перший політ корабля Starliner аварією типу А

Перший політ космічного корабля Starliner компанії Boeing з астронавтами на борту пройшов з набагато більшими труднощами, ніж повідомляло NASA раніше.

На пресконференції, яка відбулася 19 лютого, представники NASA повідомили про результати розслідування аварійної ситуації, що виникала з космічним кораблем Starliner влітку 2024 року. У NASA заявили, що цей інцидент є аварією типу А. Це та сама категорія аварійних ситуацій, яка була присвоєна катастрофам шатлів "Челленджер" і "Колумбія", пише Space.

Екіпаж Starliner повернувся додому через 9 місяців, хоча мав зробити це через 10 днів

Космічний корабель Starliner компанії Boeing з астронавтами NASA Сунітою Вільямс і Баррі Вілмором вирушив у перший пілотований політ на Міжнародну космічну станцію (МКС) 5 червня 2024 року. Астронавти мали провести на МКС 10 днів. Під час польоту у Starliner виникли численні проблеми з двигунами, а також він тимчасово не міг підтримувати бажану орієнтацію і траєкторію руху.

Фото: solar-system

Глава NASA Джаред Айзекман повідомив, що управління кораблем було відновлено, і стикування Starliner із МКС відбулося успішно.

"Але якби було ухвалено інші рішення, якби двигуни не було відновлено або стикування було б невдалим, результат цієї місії міг би бути зовсім іншим", — заявив Айзекман.

Через неможливість повністю вирішити проблеми Starliner на орбіті, NASA ухвалило рішення повернути його на Землю без екіпажу, що і сталося у вересні 2024 року, як уже писав Фокус.

За словами Айзекмана, хоча космічний корабель успішно приземлився, під час польоту сталася несподівана відмова двигунів, про що раніше не повідомляли.

Тим часом Вільямс і Вілмор залишилися на борту МКС. Вони повернулися на Землю тільки в березні 2025 року на кораблі Crew Dragon компанії SpaceX, провівши в космосі майже 9 місяців, як уже писав Фокус .

Фото: NASA

У NASA є 4 категорії аварійних ситуацій: від найбільш серйозних до найменш серйозних, які мають позначення A, B, C і D. Межі між ними чітко визначені. Наприклад, будь-який інцидент, який призводить до збитків у розмірі щонайменше 2 мільйони доларів або інших незапланованих витрат місії, або пов'язаний із несподіваним відхиленням від керованого польоту, є аварією типу A.

За словами Айзекмана, ситуація з кораблем Starliner якраз є аварією типу А. Але під час польоту і після повернення на Землю корабля компанії Boeing посадовці NASA не присвоїли цій аварії найнебезпечнішу категорію. Ймовірно, це було пов'язано з тим, що вони хотіли отримати дозвіл на використання Starliner для доставлення астронатів на МКС.

"Стурбованість репутацією програми Starliner вплинула на це рішення", — заявив Айзекман.

Нагадуємо, що поки що на МКС астронавти літають на кораблях Crew Dragon компанії SpaceX і російських кораблях "Союз".

Стало відомо, що розслідування аварійної ситуації ще триває. NASA і Boeing все ще працюють над з'ясуванням першопричини проблем із двигунами корабля Starliner, який поки що не доправлятиме астронавтів на МКС, доки ці проблеми не буде усунуто, повідомив Айзекман.

