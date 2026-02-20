Ученые впервые измерили загрязнение воздуха после взрыва ракеты SpaceX в атмосфере (видео)

Это исследование представляет собой важный этап в изучении влияния космического мусора на атмосферу нашей планеты.

Впервые в истории ученые наблюдали облако загрязняющих воздух веществ, которое образовалось в результате сгорания верхней ступени ракеты Falcon 9 компании SpaceX в небе над Европой. Это измерение поможет разобраться в сложных химических реакциях, вызванных загрязнением воздуха в результате входа космического мусора в атмосферу Земли. Такое загрязнение может иметь разрушительные последствия для атмосферы и климата нашей планеты. Исследование опубликовано в журнале Communications Earth & Environment, пишет Space.

19 февраля 2025 года верхняя ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX вошла в атмосферу Земли, взорвалась и создала впечатляющий огненный шар, а затем распалась на части, создав впечатляющее световое шоу в небе над Европой. Ученые воспользовались возможностью изучить практически режиме реального времени загрязнение атмосферы, вызванное разрушением космического мусора.

Впервые ученым удалось изучить облако загрязняющих веществ на большой высоте в атмосфере. Исследователи хотели выяснить степень загрязнения воздуха распадом космической ракеты на высоте от 50 до 100 км.

Для этого ученые использовали технологию LIDAR, которая измеряет загрязнение атмосферы путем создания множества лазерных импульсов и наблюдения за тем, какие из них отражаются от загрязняющих веществ.

В итоге 20 февраля 2025 года ученые обнаружили облако лития, которое образовалась в атом сфере после распада ракеты. Расчеты показали, что эти загрязняющие вещества действительно связаны с распадом космического мусора.

Ученые обнаружили внезапный скачок концентрации лития в районе, расположенном почти в 100 километрах над поверхностью Земли. В этом загрязняющем облаке концентрация лития была в 10 раз выше нормы для этой части атмосферы.

Впервые данное исследование доказывает возможность изучения загрязнения воздуха входящими в атмосферу ракетами на таких высотах до его рассеивания, заявили ученые.

Однако последствия этого ракетного загрязнения литием остаются пока неизвестными. Ученые считают, что подобные загрязняющие вещества способны повлиять на климат Земли, в частности повысить уровень глобального потепления, и истощить озоновый слой, защищающий нас от вредного ультрафиолетового излучения. Это исследование представляет собой важный этап в изучении влияния космического мусора на атмосферу нашей планеты, говорят авторы исследования.

В последние годы в атмосферу Земли падает все больше космического мусора и это вызывает большую обеспокоенность ученых. Европейское космическое агентство подсчитало, что каждый день в атмосферу падает более трех объектов космического мусора: неработающие спутники и отработанные ступени ракет, а также их обломки.

За год сотни тонн космического мусора сгорают в атмосфере, высвобождая химические вещества, которые в ней естественным образом отсутствуют. Это может потенциально повредить защитный озоновый слой и нарушить тепловой баланс нашей планеты.

