Как создать ракетное топливо из воды придумал бывший инженер компании SpaceX

Нужно еще доказать, что технология производства ракетного топлива из воды является жизнеспособной. Это доказательство может быть получено уже в этом году.

Компания General Galactic, одним из соучредителей которой является бывший инженер компании SpaceX, планирует провести испытание получения ракетного топлива из воды этой осенью. В случае успеха это может положить начало новой эре космических путешествий, пишет Futurism.

Идея использовать воду для создания ракетного топлива на поверхности других миров существует уже давно. Ученые считают, что, например, замерзшую воду на поверхности Луны можно превратить в топливо для заправки космических кораблей и ракет. Таким образом стоимость лунных миссий можно снизить, ведь не придется брать с собой большое количество топлива. Теперь бывший инженер компании SpaceX Хейлен Мэттисон и его компания General Galactic намерены провести эксперимент в космосе, что бы получить ракетное топливо из воды.

Компания General Galactic планирует запустить спутник весом 500 килограмм на ракете Falcon 9 в октябре этого года и с его помощью провести проверку технологии превращения воды в ракетное топливо. Цель состоит в том, чтобы протестировать воду в качестве топлива как для электрических, так и для химических ракетных двигателей. В первом случае для создания тяги происходит выброс плазмы с использованием магнитного поля, а во втором случае — сжигание топлива при высокой температуре и давлении.

В случае с химическим двигателей компания General Galactic планирует получить из воды водород и кислород методом электролиза, а затем сжигать водородный газ с кислородом в качестве окислителя. Во время другого эксперимента компания превратит кислород, полученный методом электролиза, в плазму, подав на него сильный электрический ток.

Цель экспериментов состоит в том, чтобы показать, что воду можно использовать в качестве ракетного топлива для двух видов ракетных двигателей.

Мэттисон считает, что эта технология может стать очень полезной для американских военных спутников, которые находятся под пристальным наблюдением китайских и российских спутников. Спутники США за счет новой технологии могут лучше маневрировать и защищаться от угроз за счет большего ускорения.

В то же время существуют проблемы, которые могут сделать технологию превращения воды в ракетное топливо неэффективной. Например, консультант General Galactic и бывший инженер NASA Райан Конверсано говорит, что ионизированный кислород может нанести серьезный ущерб электронике спутника, вызывая коррозию. Поэтому, это делает выбор материалов и проектирование устройств очень, очень сложными.

Использование кислорода, полученного методом электролиза воды, также может не иметь преимуществ перед более традиционным химическим ракетным топливом, особенно если учитывать массу самой системы электролиза. Поэтому некоторые ученые скептически относятся к идее Мэттисона. Но это не значит, что она не может оказаться жизнеспособной.

