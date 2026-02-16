Як створити ракетне паливо з води придумав колишній інженер компанії SpaceX

Потрібно ще довести, що технологія виробництва ракетного палива з води є життєздатною. Цей доказ може бути отримано вже цього року.

Компанія General Galactic, одним із співзасновників якої є колишній інженер компанії SpaceX, планує провести випробування отримання ракетного палива з води цієї осені. У разі успіху це може покласти початок новій ері космічних подорожей, пише Futurism.

Ідея використовувати воду для створення ракетного палива на поверхні інших світів існує вже давно. Науковці вважають, що, наприклад, замерзлу воду на поверхні Місяця можна перетворити на паливо для заправки космічних кораблів і ракет. Таким чином вартість місячних місій можна знизити, адже не доведеться брати з собою велику кількість палива. Тепер колишній інженер компанії SpaceX Хейлен Меттісон і його компанія General Galactic мають намір провести експеримент у космосі, щоб отримати ракетне паливо з води.

Компанія General Galactic планує запустити супутник вагою 500 кілограмів на ракеті Falcon 9 у жовтні цього року і з його допомогою провести перевірку технології перетворення води на ракетне паливо. Мета полягає в тому, щоб протестувати воду як паливо як для електричних, так і для хімічних ракетних двигунів. У першому випадку для створення тяги відбувається викид плазми з використанням магнітного поля, а в другому випадку — спалювання палива за високої температури і тиску.

У випадку з хімічним двигунів компанія General Galactic планує отримати з води водень і кисень методом електролізу, а потім спалювати водневий газ з киснем як окислювач. Під час іншого експерименту компанія перетворить кисень, отриманий методом електролізу, на плазму, подавши на нього сильний електричний струм.

Мета експериментів полягає в тому, щоб показати, що воду можна використовувати як ракетне паливо для двох видів ракетних двигунів.

Меттісон вважає, що ця технологія може стати дуже корисною для американських військових супутників, які перебувають під пильним наглядом китайських і російських супутників. Супутники США завдяки новій технології можуть краще маневрувати і захищатися від загроз за рахунок більшого прискорення.

Водночас існують проблеми, які можуть зробити технологію перетворення води на ракетне паливо неефективною. Наприклад, консультант General Galactic і колишній інженер NASA Раян Конверсано каже, що іонізований кисень може завдати серйозної шкоди електроніці супутника, викликаючи корозію. Тож, це робить вибір матеріалів і проєктування пристроїв дуже, дуже складними.

Використання кисню, отриманого методом електролізу води, також може не мати переваг перед більш традиційним хімічним ракетним паливом, особливо якщо враховувати масу самої системи електролізу. Тому деякі вчені скептично ставляться до ідеї Меттісона. Але це не означає, що вона не може виявитися життєздатною.

