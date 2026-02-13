Ракета Vulcan Centaur загорілася під час запуску супутників-шпигунів у космос: уже вдруге (відео)

Незважаючи на чергову аварію, що виникла в одному з прискорювачів ракети Vulcan Centaur, вона змогла вивести на орбіту розвідувальні супутники для Пентагону. Це вже друга подібна аварія для ракети Vulcan Centaur, яка здійснила всього чотири запуски.

У четвер 12 лютого ракета Vulcan Centaur компанії United Launch Alliance здійснила свій четвертий політ у космос і доправила на орбіту два розвідувальні супутники для Космічних сил США. Під час польоту ракета зіткнулася з черговим випадком загоряння одного зі своїх твердопаливних прискорювачів, пише Space.

Як повідомили в компанії United Launch Alliance, на самому початку польоту у ракети Vulcan Centaur було виявлено значну аномалію в роботі одного з чотирьох твердопаливних прискорювачів. Виявилося, що паливо вигорає в області сопла біля основи прискорювача, після чого від ракети розліталися іскри, коли вона набирала висоту. Попри це ракета виконала поставлене завдання і відправила на орбіту два розвідувальні супутники для Космічних сил США. Зараз триває розслідування причин аварії.

Це вже другий випадок, коли у ракети Vulcan Centaur виникла подібна аварія під час польоту. Аналогічне загоряння прискорювача сталося в жовтні 2024 року під час другого запуску ракети в космос. Ця проблема призвела до затримок у сертифікації ракети Космічними силами США, яка давала дозвіл на використання Vulcan Centaur для польотів у космос з метою національної безпеки.

Ракета Vulcan Centaur складається з основного ступеня Vulcan і верхнього ступеня Centaur, а також має до шести твердопаливних прискорювачів. Перший запуск ракети відбувся в січні 2024 року, коли вона відправила в космос місячний посадковий модуль Peregrine. Він так і не дістався Місяця і в підсумку згорів в атмосфері нашої планети.

Під час другого польоту Vulcan Centaur через 40 секунд після старту було також виявлено загоряння одного з прискорювачів, що призвело до невеликого відхилення від курсу. Але ракета змогла виконати свою місію з доставки супутників на орбіту. Тоді розслідування показало, що сопло твердопаливного прискорювача відвалилося під час польоту через виробничий дефект.

У серпні 2025 року, після того як Космічні сили США дозволили використовувати Vulcan Centaur для виконання завдань національної безпеки, ракета здійснила третій політ. Вона вивела на орбіту військовий супутник.

У компанії United Launch Alliance завили, що найближчим часом повідомлять про причини чергової аварії. Поки невідомо, як ця аномалія вплине на подальше використання ракети Vulcan Centaur.

