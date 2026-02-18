Друга спроба дістатися Місяця: NASA знову спробує залити паливо в ракету-носій

NASA проведе ще одну спробу заправки паливом своєї ракети-носія Space Launch System цього тижня. Якщо знову не станеться витоку водню, то перша в ХХI столітті місячна пілотована місія стартує на початку березня.

NASA проведе друге заправлення паливом ракети Space Launch System (SLS) у четвер, 19 лютого. У ракету завантажать майже 2,7 мільйона літрів рідкого водню і рідкого кисню. Цим має завершитися друга генеральна репетиція запуску пілотованої місії "Артеміда-2" до Місяця. Якщо все пройде добре, то запуск першої з 1972 року місячної пілотованої місії NASA може відбутися вже 6 березня, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Перша генеральна репетиція запуску місії "Артеміда-2" завершилася невдало, адже було виявлено витік рідкого водню під час заправки паливом ракети SLS два тижні тому, як уже писав Фокус. Вона знаходиться на стартовому майданчику в Космічному центрі імені Кеннеді в штаті Флорида. Закріплений зверху космічний корабель "Оріон" готовий прийняти чотирьох астронавтів і доставити їх до Місяця, а потім повернути назад.

Запуск місії "Артеміда-2", запланований на початок лютого, було перенесено, щоб інженери NASA могли вирішити проблему з витоком палива. Така ж ситуація виникла у 2022 році під час підготовки місячної місії "Артеміда-1". Але проблему було вирішено, хоча запуск ракети SLS перенесли з весни на листопад 2022 року. Тоді місія завершилася успішно: космічний корабель "Оріон" без екіпажу облетів Місяць і повернувся назад.

Ракета Space Launch System знаходиться на стартовому майданчику в Космічному центрі імені Кеннеді в штаті Флорида. Фото: NASA

У NASA заявили, що було усунуто причини витоку рідкого водню і під час нової генеральної репетиції запуску має все піти за планом. Репетиція запуску розпочалася 17 лютого і завершитися 19 лютого заправкою паливом ракети SLS. У цей час буде проведено всі необхідні процедури для імітації процесу старту ракети аж до зворотного відліку.

Якщо все пройде добре, то запуск місії "Артеміда-2" може відбутися вже 6 березня. Хоча наступного місяця також є й інші оптимальні дати для запуску: 7-9 та 11 березня.

Екіпаж місії "Артеміда-2", Рід Вайсмен, Віктор Гловер, Крістіна Кох і Джеремі Хансен увійдуть в історію як астронавти, які вперше за 54 роки побували за межами низької навколоземної орбіти. Вони вирушать у 10-денну подорож навколо Місяця і назад на Землю.

Місія "Артеміда-2" має підтвердити можливості одноразових ракет-носіїв SLS і космічного корабля "Оріон" виконувати польоти на Місяць з астронавтами. Ця місія є підготовкою до місії "Артеміда-3", під час якої астронавти вперше у XXI столітті мають висадитися на поверхні Місяця. Це може статися вже у 2028 році.

Також Фокус писав про те, чому місія "Артеміда-2" може стартувати тільки протягом 11 днів у найближчі місяці.

Ще Фокус писав про те, куди зникла дев'ята планета Сонячної системи. 18 лютого 1930 року було вперше виявлено нову планету Сонячної системи — Плутон. Але через 76 років цей світ став вважатися карликовою планетою.