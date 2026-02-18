Дивна орбіта і величезне "серце": куди зникла дев'ята планета Сонячної системи (фото)

18 лютого 1930 року було вперше виявлено нову планету Сонячної системи — Плутон. Але через 76 років цей світ став вважатися карликовою планетою. Тільки 9 років тому астрономи змогли побачити Плутон із близької відстані.

Плутон є найзнаменитішою карликовою планетою Сонячної системи. Річ у тім, що до 2006 року Плутон вважався дев'ятою планетою нашої зоряної системи, але потім його статус було знижено через те, що цей світ не відповідає прийнятим астрономами вимогам. Плутон був уперше виявлений 18 лютого 1930 року астрономом Клайвом Томбо, який заявив про своє відкриття тільки 13 березня того ж року. Ім'я цього вченого носить одна з найзнаменитіших особливостей карликової планети — "серце Плутона". А перші зображення з цього світу з близької відстані астрономи отримали тільки 2015 року.

Відкриття Плутона

На початку XX століття астроном Персіваль Лоуелл помітив, що на орбіту Урана і Нептуна також чинить гравітаційний вплив якийсь об'єкт, який найімовірніше є невідомою планетою. На підставі прогнозів орбіти цього об'єкта астроном Клайд Томбо 1930 року виявив нову планету, яка отримала назву Плутон на честь бога підземного світу в давньогрецькій і давньоримській міфології. Навіть незважаючи на те, що Плутон був меншим за деякі відомі на той час супутники планет, все ж таки астрономи прийняли рішення, що це саме планета.

Чому Плутон вже не планета?

До 2006 року Плутон вважали дев'ятою планетою Сонячної системи. Але Міжнародний астрономічний союз переглянув правила для об'єктів, які вважаються планетами. Хоча Плутон обертається навколо Сонця і має достатньо маси, щоб прийняти круглу форму, він не є домінуючим об'єктом на своїй орбіті. Плутон не зміг розчиститися свою орбіту від великих астрономічних об'єктів, щоб його можна було вважати звичайною планетою. Тому вже 20 років Плутон є карликовою планетою.

Дивна орбіта Плутона

Плутон розташований у поясі Койпера, регіоні за орбітою Нептуна (восьма й остання планета Сонячної системи). Через особливості орбіти Плутона його відстань від Сонця постійно змінюється. У найближчій точці орбіти Плутон перебуває на відстані приблизно 4,4 млрд км від Сонця, а в найдальшій — на відстані приблизно 7,3 млрд км. Для порівняння Земля перебуває на відстані приблизно 150 млн км від Сонця.

Орбіта Плутона має дуже витягнуту еліптичну форму. Ексцентриситет, тобто відхилення від ідеального кола, орбіти Плутона становить 0,25. Для порівняння, ексцентриситет орбіти Землі становить 0,0167, а це означає, що орбіта нашої планети майже кругова. При цьому орбіта карликової планети розташована під кутом 17 градусів до площини орбіт інших планет Сонячної системи. Тоді як у Землі нахил орбіти становить 1,5 градуса, а у Меркурія — приблизно 2 градуси.

Вчені вважають, що незвичайний ексцентриситет і нахил орбіти Плутона, ймовірно, викликаний взаємодією карликової планети з Нептуном та іншими гігантськими планетами Сонячної системи.

Особливості Плутона

Плутон — це найбільша карликова планета, діаметром 2376 км, у якої є 5 супутників: Харон (найбільший супутник), Нікта, Гідра, Кербер і Стікс. Плутон приблизно в 1,5 раза менший за Місяць. Для порівняння діаметр найбільшого супутника в Сонячній системі під назвою Ганімед (супутник Юпітера) становить 5 268 км.

Температура на поверхні Плутона становить приблизно мінус 230 градусів Цельсія. Гравітація на карликовій планеті настільки низька, що ви могли б там стрибнути в 15 разів вище, ніж на Землі.

У Плутона є тонка атмосфера з азоту, метану і чадного газу. Але коли Плутон розташований найдалі від Сонця, більша частина атмосфери замерзає і буквально випадає у вигляді снігу на поверхню карликової планети. Коли Плутон перебуває ближче до Сонця, то кристали льоду випаровуються, і атмосфера стає тією ж, що й раніше.

Температура на поверхні Плутона становить приблизно мінус 230 градусів Цельсія Фото: solar-system

На Плутоні ще не минув рік з моменту відкриття

Один день на Плутоні триває 153 земні години, а рік на карликовій планеті триває 248 земних років. Тобто Плутон робить повний оберт навколо Сонця за майже 2,5 століття. Але карликову планету було виявлено 96 років тому, а це означає, що з моменту відкриття на Плутоні ще не минув рік. Це станеться тільки в лютому 2178 року.

Якщо тривалість життя людей не зміниться, то побачити завершення року на Плутоні відтоді, як його відкрили, у вас не вийде.

Найбільший супутник Плутона Харон Фото: NASA

"Серце" Плутона

Тільки у 2015 році астрономи отримали перші фотографії Плутона, зроблені з близької відстані. Їх на Землю надіслав космічний апарат NASA "Нові горизонти".

Одним із найцікавіших відкриттів, зроблених апаратом, було виявлення яскравої, схожої на серце, світлої структури, яка отримала назву область Томбо. Вона складається із замерзлого азоту і її діаметр оцінюється в 2300 км.

