Странная орбита и огромное "сердце": куда пропала девятая планета Солнечной системы (фото)

18 февраля 1930 года была впервые обнаружена новая планета Солнечной системы – Плутон. Но через 76 лет этот мир стал считаться карликовой планетой. Только 9 лет назад астрономы смогли увидеть Плутон с близкого расстояния.

Плутон является самой знаменитой карликовой планетой Солнечной системы. Дело в том, что до 2006 года Плутон считался девятой планетой нашей звездной системы, но затем его статус был понижен из-за того, что этот мир не соответствует принятым астрономами требованиям. Плутон был впервые обнаружен 18 февраля 1930 года астрономом Клайвом Томбо, который заявил о своем открытии только 13 марта того же года. Имя этого ученого носит одна из самых знаменитых особенностей карликовой планеты — "сердце Плутона". А первые изображения с данного мира с близкого расстояния астрономы получили только в 2015 году.

Открытие Плутона

В начале XX века астроном Персиваль Лоуэлл заметил, что на орбиту Урана и Нептуна также оказывает гравитационное влияние какой-то объект, который скорее всего является неизвестной планетой. На основании прогнозов орбиты этого объекта астроном Клайд Томбо в 1930 году обнаружил новую планету, которая получила название Плутон в честь бога подземного мира в древнегреческой и древнеримской мифологии. Даже несмотря на то, что Плутон был меньше чем некоторые известные на то спутники планет, все же астрономы приняли решение, что это именно планета.

Почему Плутон уже не планета?

До 2006 года Плутон считали девятой планетой Солнечной системы. Но Международный астрономический союз пересмотрел правила для объектов, которое считаются планетами. Хотя Плутон вращается вокруг Солнца и имеет достаточно массы, чтобы принять круглую форму, он не является доминирующим объектом на своей орбите. Плутон не смог расчистись свою орбиту от крупных астрономических объектов, чтобы его можно было считать обычной планетой. Поэтому уже 20 лет Плутон является карликовой планетой.

Странная орбита Плутона

Плутон находится в поясе Койпера, регионе за орбитой Нептуна (восьмая и последняя планета Солнечной системы). Из-за особенности орбиты Плутона его расстояние от Солнца постоянно меняется. В самой ближней точке орбиты Плутон находится на расстоянии примерно 4,4 млрд км от Солнца, а в самой дальней — на расстоянии примерно 7,3 млрд км. Для сравнения Земля находится на расстоянии примерно 150 млн км от Солнца.

Орбита Плутона имеет очень вытянутую эллиптическую форму. Эксцентриситет, то есть отклонение от идеальной окружности, орбиты Плутона составляет 0,25. Для сравнения, эксцентриситет орбиты Земли составляет 0,0167, а это значит, что орбита нашей планеты почти круговая. При этом орбита карликовой планеты находится под углом 17 градусов к плоскости орбит остальных планет Солнечной системы. В то время как у Земли наклон орбиты составляет 1,5 градуса, а у Меркурия — примерно 2 градуса.

Ученые считают, что необычный эксцентриситет и наклон орбиты Плутона, вероятно, вызван взаимодействием карликовой планеты с Нептуном и другими гигантскими планетами Солнечной системы.

Особенности Плутона

Плутон – это самая большая карликовая планета, диаметром 2376 км, у которой есть 5 спутников: Харон (самый большой спутник), Никта, Гидра, Кербер и Стикс. Плутон примерно в 1,5 раза меньше Луны. Для сравнения диаметр самого большого спутника в Солнечной системе под названием Ганимед (спутник Юпитера) составляет 5 268 км.

Температура на поверхности Плутона составляет примерно минус 230 градусов Цельсия. Гравитация на карликовой планете настолько низкая, что вы могли бы там прыгнуть в 15 раз выше, чем на Земле.

У Плутона есть тонкая атмосфера из азота, метана и угарного газа. Но когда Плутон находится дальше всего от Солнца большая часть атмосферы замерзает и буквально выпадает в виде снега на поверхность карликовой планеты. Когда Плутон находится ближе к Солнцу, то кристаллы льда испаряются, и атмосфера становится той же, что и раньше.

На Плутоне еще не прошел год с момента открытия

Один день на Плутоне продолжается 153 земных часа, а год на карликовой планете длится 248 земных лет. То есть Плутон совершает полный оборот вокруг Солнца за почти 2,5 столетия. Но карликовая планета была обнаружена 96 лет назад, а это значит с момента открытия на Плутоне еще не прошел год. Это случится только в феврале 2178 года.

Если продолжительность жизни людей не изменится, то увидеть завершение года на Плутоне с тех пор, как его открыли, у вас не получится.

"Сердце" Плутона

Только в 2015 году астрономы получили первые фотографии Плутона, сделанные с близкого расстояния. Их на Землю прислал космический аппарат NASA "Новые горизонты".

Одним из самых интересных открытий, сделанных аппаратом, было обнаружение яркой, похожей на сердце, светлой структуры, которая получила название область Томбо. Она состоит из замерзшего азота и ее диаметр оценивается в 2300 км.

Как уже писал Фокус, астрономы считают, что из обломков, выброшенных из недр Харона, были созданы как минимум два других спутника Плутона.