Вторая попытка добраться до Луны: NASA снова попробует залить топливо в ракету-носитель

NASA проведет еще одну попытку заправки топливом своей ракеты-носителя Space Launch System на этой неделе. Если снова не произойдет утечки водорода, то первая в ХХI веке лунная пилотируемая миссия стартует в начале марта.

NASA проведет вторую заправку топливом ракеты Space Launch System (SLS) в четверг, 19 февраля. В ракету загрузят почти 2,7 миллионов литров жидкого водорода и жидкого кислорода. Этим должна завершиться вторая генеральная репетиция запуска пилотируемой миссии "Артемида-2" к Луне. Если все пройдет хорошо, то запуск первой с 1972 года лунной пилотируемой миссии NASA может состояться уже 6 марта, пишет Space.

Первая генеральная репетиция запуска миссии "Артемида-2" завершилась неудачно, ведь была обнаружена утечка жидкого водорода во время заправки топливом ракеты SLS две недели назад, как уже писал Фокус. Она находится на стартовой площадке в Космическом центре имени Кеннеди в штате Флорида. Закрепленный сверху космический корабль "Орион" готов принять четверых астронавтов и доставить их к Луне, а затем вернуть обратно.

Запуск миссии "Артемида-2", запланированный на начало февраля, был перенесен, чтобы инженеры NASA могли решить проблему с утечкой топлива. Такая же ситуация возникла в 2022 году во время подготовки лунной миссии "Артемида-1". Но проблема была решена, хотя запуск ракеты SLS был перенесен с весны на ноябрь 2022 года. Тогда миссия завершилась успешно: космический корабль "Орион" без экипажа облетел Луну и вернулся обратно.

Ракета Space Launch System аходится на стартовой площадке в Космическом центре имени Кеннеди в штате Флорида Фото: NASA

В NASA заявили, что были устранены причины утечки жидкого водорода и во время новой генеральной репетиции запуска должно все пойти по плану. Репетиция запуска началась 17 февраля и завершиться 19 февраля заправкой топливом ракеты SLS. В это время будут проведены все необходимые процедуры для имитации процесса старта ракеты вплоть до обратного отсчета.

Если все пройдет хорошо, то запуск миссии "Артемида-2" может состоятся уже 6 марта. Хотя в следующем месяце также есть и другие оптимальные даты для запуска: 7-9 и 11 марта.

Экипаж миссии "Артемида-2", Рид Уайсмен, Виктор Гловер и Кристина Кох и Джереми Хансен войдут в историю как астронавты, которые впервые за 54 года побывали за пределами низкой околоземной орбиты. Они оправятся в 10-дневное путешествие вокруг Луны и обратно на Землю.

Миссия "Артемида-2" должна подтвердить возможности одноразовых ракет-носителей SLS и космического корабля "Орион" выполнять полеты на Луну с астронавтами. Эта миссия является подготовкой к миссии "Артемида-3", во время которой астронавты впервые в XXI веке должны высадиться на поверхности Луны. Это может произойти уже в 2028 году.

