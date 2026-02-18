Скандал з астронавтами NASA: вони продавали контрабанду, яку взяли на Місяць (фото)

Ця історія сталася з астронавтами місії "Аполлон-15" і є одним із найвідоміших інцидентів, пов'язаних із польотами на Місяць.

Предметами колекціонування можуть бути не лише марки, а й спеціальні філателістичні конверти з поштовими марками. Саме їх як контрабанду взяли із собою на Місяць астронавти місії "Аполлон-15". У результаті вони опинилися в центрі скандалу, який закінчився тим, що три астронавти більше ніколи не літали в космос, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Філателістичні конверти — це поштові конверти з марками та поштовими штемпелями, які купують і продають на аукціонах, адже вони є предметом колекціонування. Поштові конверти брали із собою в космос астронавти місій "Аполлон-11", "Аполлон-13" і "Аполлон-14". Ніл Армстронг, перша людина, яка збожеволіла на поверхню Місяця, зберігав свій конверт до самої смерті. Його продали тільки 2018 року, через кілька років після його смерті, за 156 250 доларів.

У 1971 році екіпажу місії "Аполлона-15" NASA дозволило дозволили взяти з собою в політ на Місяць 241 філателістичний конверт, які потім астронавти могли б продати після виходу на пенсію. Але проблема в тому, що астронавти Девід Скотт, Альфред Ворден і Джеймс Ірвін вирішили взяти з собою ще 398 конвертів, про які вони нікому не повідомили.

Девід Скотт, Альфред Ворден і Джеймс Ірвін Фото: solar-system

Місія "Аполлона-15" стартувала 26 липня і завершилася 7 серпня 1971 року. Під час місії Скотт та Ірвін висадилися на поверхню Місяця. Це була вже четверта висадка астронавтів NASA на Місяці.

Невдовзі після повернення на Землю троє астронавтів опинилися в центрі скандалу, адже з'ясувалося, що вони привезли з собою недозволені колекційні конверти. На них була емблема місії, спеціальні поштові марки, присвячені астронавтам на Місяці, автографи астронавтів і поштові штемпелі з датою запуску і приземлення. Ці конверти стали називатися "конвертами Зігера".

Один із "конвертів Зігера" Фото: solar-system

Річ у тім, що астронавти місії "Апоолон-15" уклали угоду з американцем Волтером Айєрманом, який виявився посередником продавця філателістичних матеріалів з Німеччини на ім'я Герман Зігер. Астронавти передали 100 конвертів для продажу, а за це вони отримали по 7000 доларів США кожен (це понад 50 000 доларів на сьогодні). Але ці конверти не повинні були надійти в продаж до закінчення програми "Аполлон". Але Зігер почав продавати пам'ятні конверти в Європі по 1500 доларів за штуку вже у вересні 1971 року. Програма "Аполлон" завершилася в грудні 1972 року.

Астронавт місії "Аполлон-15" Девід Скотт на Місяці Фото: solar-system

Коли Девід Скотт дізнався про це, він зажадав повернути конверти, що залишилися, і всі астронавти повернули отримані гроші. Але скандал уже розгорівся. Ця історія потрапила в американські ЗМІ. NASA конфіскувало всі пам'ятні конверти і відсторонило астронавтів від подальших польотів у космос. Але Скотт і Ворден залишилися пов'язані з NASA і космічним сектором.

Хоча астронавти порушили інструкції NASA, вони не скоїли злочину, адже взяття з собою сувенірів у космос не було офіційно заборонено федеральними законами.

Як уже писав Фокус, NASA готує першу з 1972 року пілотовану місячну місію. Космічне агентство США знову спробує залити паливо в ракету-носій, щоб політ до Місяця все ж відбувся на початку березня.

Також Фокус писав про те, що немає способу запобігти зіткненню із Землею тисяч астероїдів, попереджають вчені з NASA.