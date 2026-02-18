Скандал с астронавтами NASA: они продавали контрабанду, которую взяли на Луну (фото)

Эта история произошла с астронавтами миссии “Аполлон-15” и является одним из самых известных инцидентов, связанных с полетами на Луну.

Предметами коллекционирования могут быть не только марки, но и специальные филателистические конверты с почтовыми марками. Именно их в качестве контрабанды взяли с собой на Луну астронавты миссии "Аполлон-15". В результате они оказались в центре скандала, который закончился тем, что три астронавта больше никогда не летали в космос, пишет IFLScience.

Филателистические конверты – это почтовые конверты с марками и почтовыми штемпелями, которые покупаются и продаются на аукционах ведь являются предметом коллекционирования. Почтовые конверты брали с собой в космос астронавты миссий "Аполлон-11", "Аполлон-13" и "Аполлон-14". Нил Армстронг, первый человек спятивший на поверхность Луны хранил свой конверт до самой смерти. Он был продан только в 2018 году, спустя несколько лет после его смерти, за 156 250 долларов.

В 1971 году экипажу миссии "Аполлона-15" NASA разрешило разрешили взять с собой в полет на Луну 241 филателистический конверт, которые затем астронавты могли бы продать после выхода на пенсию. Но проблема в том, что астронавты Дэвид Скотт, Альфред Уорден и Джеймс Ирвин решили взять с сбой еще 398 конвертов, о которых они никому не сообщили.

Дэвид Скотт, Альфред Уорден и Джеймс Ирвин Фото: NASA

Миссия "Аполлона-15" стартовала 26 июля и завершилась 7 августа 1971 года. Во время миссии Скотт и Ирвин высадились на поверхность Луны. Это была уже четвертая высадка астронавтов NASA на Луне.

Вскоре после возвращения на Землю трое астронавтов оказались в центре скандала, ведь выяснилось, что они привезли с собой неразрешенные коллекционные конверты. На них была эмблема миссии, специальные почтовые марки, посвященные астронавтам на Луне, автографы астронавтов и почтовые штемпели с датой запуска и приземления. Эти конверты стали называться "конвертами Зигера".

Один из "конвертов Зигера" Фото: NASA

Дело в том, что астронавты миссии "Апоолон-15" заключили сделку с американцем Уолтером Айерманом, который оказался посредником продавца филателистических материалов из Германии по имени Герман Зигер. Астронавты передали 100 конвертов для продажи, а за это они получили по 7000 долларов США каждый (это более 50 000 долларов на сегодня). Но эти конверты не должны были поступить в продажу до окончания программы "Аполлон". Но Зигер начал продавать памятные конверты в Европе по 1500 долларов за штуку уже в сентябре 1971 года. Программа "Аполлон" завершилась в декабре 1972 года.

Астронавт миссии "Аполлон-15" Дэвид Скотт на Луне Фото: NASA

Когда Дэвид Скотт узнал об этом он потребовал вернуть оставшиеся конверты, и все астронавты вернули полученные деньги. Но скандал уже разгорелся. Эта история попала в американские СМИ. NASA конфисковало все памятные конверты и отстранило астронавтов от дальнейших полетов в космос. Но Скотт и Уорден остались связаны с NASA и космическим сектором.

Хотя астронавты нарушили инструкции NASA, они не совершили преступление, ведь взятие с собой сувениров в космос не было официально запрещено федеральными законами.

