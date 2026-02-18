Нет способа предотвратить столкновение с Землей тысяч астероидов: предупреждают ученые NASA

Если завтра будет обнаружен астероид, который может врезаться в нашу планету, то нет ничего, что могло бы изменить его траекторию движения.

Эксперт по планетарной защите предупреждает, что человечество беззащитно перед лицом 15 000 необнаруженных околоземных астероидов, которые потенциально могут уничтожить целый город, пишет New York Post.

Келли Фаст, специалист по планетарной защите в NASA, говорит, что рядом с Землей находится примерно 25 000 астероидов диаметром более 140 метров, которые считаются потенциально опасными для нашей планеты. NASA о местоположении только примерно 15 000 из них.

"Мне не дают спать по ночам астероиды, о которых мы не знаем", — говорит Фаст.

По словам ученой, ее не беспокоят очень большие астероиды размером в несколько километров или очень маленькие, которые часто падают на Землю и не причиняют никакого вреда, ведь их легче обнаружить. Сильное беспокойство вызывают космические камни размером около 150 метров, потому что они достаточно малы, чтобы их можно было увидеть, но достаточно большие, чтобы уничтожить целый город на нашей планете, говорит Фаст.

Эксперт по планетарной защите говорит, что эти астероиды среднего размера, названные "убийцами городов", потенциально могут нанести региональный ущерб, если врежутся в нашу планету. Даже самые лучшие телескопы не способны обнаружить многие из потенциально опасных астероидов, ведь они находятся внутри орбиты Земли и отражают мало солнечного света.

Решить эту проблему должен новый космический телескоп NASA NEO Surveyor, который планируют отправить в космос в 2027 году. Он будет использовать инфракрасный свет для обнаружения потенциально опасных околоземных астероидов разного размера.

Фаст говорит, что необходимо находить опасные астероиды еще до того, как они окажутся на траектории столкновения с Землей. И для этого нужно создать новые методы обнаружения.

К сожалению, даже если ученым и удастся обнаружить скрытные космические камни, то вряд ли получится остановить их движение на пути к Земле, если такая угроза будет существовать.

В 2022 году NASA направило космический аппарат DART на астероид Диморф и доказало, что таким образом можно менять орбиты космических камней. Но Нэнси Шабо, планетолог из Университета Джонса Хопкинса, возглавлявшая миссию DART, говорит, что этот защитный механизм будет трудно повторить для астероидов убийц-городов. Дело в том, что у NASA нет таких же аппаратов, которые постоянно готовы к использованию.

Если завтра будет обнаружен астероид, который находится на траектории столкновения с Землей, нет ничего, что могло бы изменить его движение, говорит Шабо. Хотя у NASA есть технологии для разработки аппаратов, способных защитить Землю от опасных астероидов.

