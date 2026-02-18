Немає способу запобігти зіткненню із Землею тисяч астероїдів: попереджають учені NASA

Якщо завтра буде виявлено астероїд, який може врізатися в нашу планету, то немає нічого, що могло б змінити його траєкторію руху.

Експерт із планетарного захисту попереджає, що людство беззахисне перед обличчям 15 000 невиявлених навколоземних астероїдів, які потенційно можуть знищити ціле місто, пише New York Post.

Келлі Фаст, фахівець із планетарного захисту в NASA, каже, що поруч із Землею перебуває приблизно 25 000 астероїдів діаметром понад 140 метрів, які вважаються потенційно небезпечними для нашої планети. NASA про місцезнаходження тільки приблизно 15 000 з них.

"Мені не дають спати ночами астероїди, про які ми не знаємо", — каже Фаст.

За словами вченої, її не турбують дуже великі астероїди розміром у кілька кілометрів або дуже маленькі, які часто падають на Землю і не завдають жодної шкоди, адже їх легше виявити. Сильне занепокоєння викликає космічне каміння розміром близько 150 метрів, тому що воно досить мале, щоб його можна було побачити, але досить велике, щоб знищити ціле місто на нашій планеті, каже Фаст.

Експерт із планетарного захисту каже, що ці астероїди середнього розміру, названі "вбивцями міст", потенційно можуть завдати регіональної шкоди, якщо вріжуться в нашу планету. Навіть найкращі телескопи не здатні виявити багато з потенційно небезпечних астероїдів, адже вони перебувають усередині орбіти Землі та відбивають мало сонячного світла.

Вирішити цю проблему має новий космічний телескоп NASA NEO Surveyor, який планують відправити в космос у 2027 році. Він використовуватиме інфрачервоне світло для виявлення потенційно небезпечних навколоземних астероїдів різного розміру.

Фаст каже, що необхідно знаходити небезпечні астероїди ще до того, як вони опиняться на траєкторії зіткнення із Землею. І для цього потрібно створити нові методи виявлення.

На жаль, навіть якщо вченим і вдасться виявити потаємні космічні камені, то навряд чи вдасться зупинити їхній рух на шляху до Землі, якщо така загроза існуватиме.

У 2022 році NASA направило космічний апарат DART на астероїд Діморф і довело, що таким чином можна змінювати орбіти космічних каменів. Але Ненсі Шабо, планетолог з Університету Джонса Гопкінса, яка очолювала місію DART, каже, що цей захисний механізм буде важко повторити для астероїдів убивць-міст. Річ у тім, що у NASA немає таких самих апаратів, які постійно готові до використання.

Якщо завтра буде виявлено астероїд, який перебуває на траєкторії зіткнення із Землею, немає нічого, що могло б змінити його рух, каже Шабо. Хоча у NASA є технології для розробки апаратів, здатних захистити Землю від небезпечних астероїдів.

