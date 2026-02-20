NASA завершило вторую репетицию запуска ракеты "Артемида-2": как все прошло (видео)

NASA удалось заправить топливом ракету-носитель Space Launch System и, кажется, все прошло успешно, в отличие от первого раза. Космическое агентство США должно вынести окончательный вердикт относительно готовности к запуску миссии “Артемида-2” к Луне вечером 20 февраля.

Вторая попытка NASA заправить ракету ракету-носитель Space Launch System (SLS), которая должна отправить астронавтов путешествие вокруг Луны и обратно, по-видимому, прошла успешно. Таким образом, возможно, астронавты впервые за 54 года покинут пределы околоземной орбиты и совершат исторический полет к Луне и обратно в рамках миссии "Артемида-2" уже в начале марта, пишет Space.

NASA завершило вторую генеральную репетицию запуска миссии "Артемида-2" в 5:16 по Киеву в пятницу, 20 февраля. Согласно предварительным сообщениям космического агентства, кажется, все прошло успешно. Но окончательные результаты будут обнародованы во время пресс-конференции, которая начнется в 20:00 по Киеву 20 февраля. NASA должно сообщить, состоится ли запуск миссии "Артемида-2" в начале следующего месяца, а именно с 6 по 9 марта, или 11 марта. Пока что все указывает на то, что этот запуск может состоятся в эти дни, когда Земля и Луна находятся в наиболее выгодном положении для осуществления путешествия астронавтов к Луне и обратно.

Напоминаем, что первая генеральная репетиция запуска миссии "Артемида-2" в начале февраля завершилась неудачно. Произошла утечка жидкого водорода во время процедуры заправки ракеты SLS топливом на стартовой площадке в Космическом центре NASA имени Кеннеди на мысе Канаверал, штат Флорида.

Инженеры NASA нашли причины утечки и устранили их. После заправки двух ступней ракеты SLS почти тремя миллионами литрами жидкого водорода и жидкого кислорода 20 февраля утечка не была обнаружена.

Специалисты NASA также проверили не только готовность ракеты к запуску, но также и проверили работоспособность космического корабля "Орион", установленного на вершине SLS. Кажется, что все готово к полету к Луне и обратно.

Во время миссии "Артемида-2" четверо астронавтов совершат 10-дневное путешествие вокруг Луны и обратно на Землю. Это будет первая пилотируемая лунная миссия со времен окончания программы "Аполлон" в 1972 году. Это также первая пилотируемая миссия в рамках программы NASA "Артемида".

Во время миссии "Артемида-1" в 2022 году космический корабль "Орион" без экипажа облетел Луну и вернулся на Землю.

В рамках следующей миссии "Артемида-3", которая запланирована на 2028 год, NASA планирует снова высадить астронавтов на поверхность Луны. В последний раз это сделали астронавты миссии "Аполлон-17" в декабре 1972 года.

