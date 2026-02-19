Магнітні бурі 19-22 лютого: викид корональної маси ось-ось вдарить по Землі

Сьогодні, 19 лютого, існує ймовірність невеликої магнітної бурі класу G1. Загалом космічна погода цього тижня залишається сприятливою.

За останню добу на видимому диску Сонця залишаються активними чотири плями, найбільша з яких розташована на північному заході. Поки що це єдина область на Сонці, яка може бути відповідальною за спалахи.

Останнє виверження на зірці було зафіксовано 17 лютого, за яким послідувало більш слабке і важкоспостережуване виверження 18 лютого. Викид корональної маси (ВКМ) був досить слабким, і вчені поки що не можуть сказати, чи добереться він до Землі.

Наразі швидкість сонячного вітру знизилася з 550 км/с до 450 км/с.

Прогноз магнітних бур на чотири дні

З 19 по 22 лютого вчені прогнозують низьку і дуже низьку геомагнітну активність.

"Очікувалося, що викид корональної маси (CME) від 16 лютого досягне Землі пізно ввечері 18 лютого, але його ще не спостерігали. Він все ще може торкнутися Землі рано вранці 19 лютого", — ідеться в повідомленні Метеорологічних бюро Великої Британії та США.

Відео дня

За сонячною плямою на південному сході зірки, вчені продовжують стежити. Поки очікується, що сонячний вітер залишатиметься злегка підвищеним до кінця цього тижня.

Очікується, що геомагнітна активність залишиться переважно спокійною або нестабільною, з невеликою ймовірністю періодів активності, головним чином на початковому етапі. Прибуття будь-якого викиду корональної маси може спричинити період активних або слабких магнітних бур G1 19 лютого.

Нагадаємо, вчені розповіли, з якою швидкістю Сонце обертається навколо своєї осі. Час, необхідний Сонцю для здійснення повного обороту навколо своєї осі залежить від того, в якій частині Сонця проводити вимірювання.