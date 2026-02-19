Магнитные бури 19-22 февраля: выброс корональной массы вот-вот ударит по Земле

Сегодня, 19 февраля, существует вероятность небольшой магнитной бури класса G1. В целом, космическая погода на этой неделе остается благоприятной.

За последние сутки на видимом диске Солнце остаются активными четыре пятна, самое большое из которых находится на северо-западе. Пока это единственная область на Солнце, которая может быть ответственна за вспышки.

Последнее извержение на звезде было зафиксировано 17 февраля, за которым последовало более слабое и труднонаблюдаемое извержение 18 февраля. Выброс корональной массы (ВКМ) был достаточно слабым, и ученые пока не могут сказать, доберется ли он до Земли.

На данный момент скорость солнечного ветра снизилась с 550 км/с до 450 км/с.

Прогноз магнитных бурь на четыре дня

С 19 по 22 февраля ученые прогнозируют низкую и очень низкую геомагнитную активность.

«Ожидалось, что выброс корональной массы (CME) от 16 февраля достигнет Земли поздно вечером 18 февраля, но его еще не наблюдали. Он все еще может коснуться Земли рано утром 19 февраля», - говорится в сообщении Метеорологических бюро Великобритании и США.

За солнечным пятном на юго-востоке звезды, ученые продолжают следить. Пока ожидается, что солнечный ветер будет оставаться слегка повышенным до конца этой недели.

Ожидается, что геомагнитная активность останется преимущественно спокойной или нестабильной, с небольшой вероятностью периодов активности, главным образом на начальном этапе. Прибытие любого выброса корональной массы может вызвать период активных или слабых магнитных бурь G1 19 февраля.

