Учені рекомендують відкласти політ астронавтів NASA до Місяця: несподівана загроза з космосу

Новий метод прогнозування суперспалахів на Сонці показав, що політ астронавтів місії "Артеміда-2" може бути дуже небезпечним для їхнього здоров'я.

Учені з'ясували, що зараз на Сонці настав період, коли на нашій зірці з'являються так звані суперспалахи, викиди випромінювання надзвичайної інтенсивності. Тому дослідники вважають, що астронавти можуть отримати високу дозу радіації під час польоту до Місяця в рамках місії "Артеміда-2" у квітні. Вчені рекомендують перенести запуск на кінець 2026 року. Дослідження було опубліковано в Journal of Geophysical Research: Space Physics, пише Space.

Потужні суперспалахи на Сонці можуть спричиняти магнітну бурю на Землі, порушувати радіозв'язок, пошкоджувати супутники і становити небезпеку для астронавтів. Але вчені розробили новий метод їхнього прогнозування, який має допомогти заздалегідь підготуватися до сонячної бурі.

Як уже писав Фокус, NASA відклало до квітня запуск місії "Артеміда-2" квітня через проблеми з ракетою. Чотири астронавти повинні протягом 10 днів здійснити політ навколо Місяця і повернутися назад. Таку подорож люди здійснять уперше за 54 роки, після завершення місячної програми NASA "Аполлон". Автори дослідження вважають, що запуск місії "Артеміда-2" потрібно перенести на кінець року і це пов'язано з суперспалахами на Сонці.

Суперспалахи — це найпотужніші спалахи, які можуть виникнути на Сонці, і вони виробляють рентгенівське випромінювання. Учені достеменно не розуміють механізму їхнього утворення, а тому точно передбачити, коли і де на Сонці станеться суперспалах, наразі неможливо. І все ж новий метод покращує прогнозування цих подій.

Суперспалахи — це найпотужніші спалахи, які можуть виникнути на Сонці Фото: solar-system

Вчені вивчила дані за 50 років, отримані за допомогою геостаціонарних супутників спостереження за Сонцем, які вивчали нашу зірку в рентгенівському діапазоні з 1975 по 2025 рік. Вони виявили, що час виникнення суперспалахів на Сонці збігається з двома раніше невідомими сонячними циклами. Один триває 1,7 року, а інший — 7 років. Ці цикли пов'язані з накопиченням магнітної енергії в певних областях на Сонці.

Ці дані дали змогу астрономам прогнозувати пікові сезони суперспалахів. Вони виявили, що зараз якраз існує такий сезон, який розпочався в середині 2025 року і триватиме до середини 2026 року.

Саме тому астрономи рекомендують перенести запуск місії "Артеміда-2" на кінець 2026 року. Політ на Місяць означає, що чотири астронавти опиняться за межами захисного магнітного поля Землі і будуть більш уразливі для сонячних бур. Якщо вони залишать Землю у квітні, у період підвищеної активності суперспалахів на Сонці, то піддадуться більшому ризику екстремального радіаційного опромінення.

Отримані результати можуть стати важливим кроком на шляху до захисту астронавтів, космічної інфраструктури, а також комунікаційної та енергетичної мережі на Землі від сонячних бур.

