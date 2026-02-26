Телескоп NASA вперше сфотографував молоду версію Сонця, що створює захисну бульбашку (фото)

Астрономи вперше отримали зображення астросфери навколо зірки, схожої на Сонце. Це спостереження дало змогу вченим побачити, що відбувалося з нашою зіркою мільярди років тому.

За допомогою космічного рентгенівського телескопа NASA Чандра астрономи вперше отримали фотографію молодої версії Сонця, тобто зірки, схожої на нашу, але її вік на 4 мільярди років менший, яка створює захисну бульбашку навколо себе, відому як астросфера. Це перше зображення цього об'єкта навколо схожої на Сонце молодої зірки. Завдяки спостереженням астрономи змогли побачити, що відбувалося з Сонцем мільярди років тому, коли воно було молодим. Дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свійTelegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Учені вивчили молоду зірку HD 61005, яка розташована на відстані 120 світлових років від нас. Вона має приблизно таку саму масу і температуру, як Сонце. Вік молодої зірки — 100 мільйонів років, тоді як вік Сонця — 4,6 мільярда років. Астрономи виявили навколо молодої зірки величезну бульбашку з гарячого газу. Ця бульбашка, створена зоряним вітром (потоком високошвидкісних заряджених частинок) відома як астросфера. Він формується, коли зоряний вітер стикається з навколишнім міжзоряним газом і пилом. Таким чином формується захисна оболонка зоряної системи, яка захищає її від галактичних космічних променів. Сонце за допомогою сонячного вітру створило таку саму бульбашку, відому як геліосфера. Вона простягається далеко за межі планет Сонячної системи і захищає Землю від шкідливих частинок із міжзоряного простору.

Астрономи вперше отримали зображення астросфери навколо зірки, подібної до Сонця. Вченим вдалося побачити рентгенівське випромінювання навколо HD 61005, яке позначить контур її астросфери. Її діаметр приблизно у 200 разів перевищує відстань від Землі до Сонця, тобто це приблизно 30 мільярдів кілометрів.

Рентгенівське випромінювання утворюється там, де швидкий, щільний зоряний вітер стикається з більш холодним навколишнім міжзоряним газом. Коли високошвидкісні частинки зоряного вітру взаємодіють з більш холодною речовиною в космосі, вони створюють рентгенівське випромінювання.

Зірка HD 61005. На зображенні видно рентгенівське випромінювання її астросфери, а також "крила" навколишнього пилу Фото: NASA

Вчені з'ясували, що зоряний вітер HD 61005 набагато потужніший за сонячний вітер. Він рухається приблизно в 3 рази швидше і приблизно в 25 разів щільніший за сонячний вітер. Це пов'язано з молодим віком зірки HD 61005. Потужний зоряний вітер посилює процес утворення астросфери та імітує поведінку Сонця понад 4 мільярди років тому.

Астрономи з'ясували, що міжзоряне середовище, яке оточує HD 61005, приблизно в тисячу разів щільніше, ніж нинішнє оточення Сонця, що посилює взаємодію зоряного вітру з ним і збільшує рентгенівське випромінювання.

Дані про астросферу схожої на Сонце зірки дають змогу дізнатися про форму астросфери Сонця і про те, як вона змінювалася протягом мільярдів років у міру еволюції нашої зірки та її руху через Чумацький Шлях, кажуть учені.

Астрономи дали зірці HD 61005 прізвисько "Метелик", тому що вона оточена великою кількістю пилу, форма якого, якщо дивитися в інфрачервоному світлі, нагадує форму крил метелика. Цей пил залишився від утворення зірки, а "крила" були сформовані рухом зірки в космосі.

Дослідження дає нове розуміння того, як зоряні вітри формують планетарне середовище і можуть впливати на населеність світів навколо інших зірок.

Як уже писав Фокус, нещодавно на поверхні Сонця зникли всі плями, які відповідають за появу сонячних спалахів.

Також Фокус писав про те, що найбільший в історії огляд космосу виявив майже 14 мільйонів нових об'єктів і подій.