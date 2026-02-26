Телескоп NASA впервые сфотографировал молодую версию Солнца, создающую защитный пузырь (фото)

Астрономы впервые получили изображение астросферы вокруг звезды, похожей на Солнце. Это наблюдение позволило ученым увидеть, что происходило с нашей звездой миллиарды лет назад.

С помощью космического рентгеновского телескопа NASA Чандра астрономы впервые получили фотографию молодой версии Солнца, то есть звезды, похожей на нашу, но ее возраст на 4 миллиарда лет меньше, которая создает защитный пузырь вокруг себя, известный как астросфера. Это первое изображение данного объекта вокруг похожей на Солнце молодой звезды. Благодаря наблюдениям астрономы смогли увидеть, что происходило с Солнцем миллиарды лет назад, когда оно было молодым. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свойTelegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Ученые изучили молодую звезду HD 61005, которая находится на расстоянии 120 световых лет от нас. Она имеет примерно такую же массу и температуру, как Солнце. Возраст молодой звезды – 100 миллионов лет, в то время как возраст Солнца – 4,6 миллиарда лет. Астрономы обнаружили вокруг молодой звезды огромный пузырь из горячего газа. Этот пузырь, созданный звездным ветром (потоком высокоскоростных заряженных частиц) известен как астросфера. Он формируется, когда звездный ветер сталкивается с окружающим межзвездным газом и пылью. Таким образом формируется защитная оболочка звездной системы, которая защищает ее от галактических космических лучей. Солнце с помощью солнечного ветра создало такой же пузырь, известный как гелиосфера. Он простирается далеко за пределы планет Солнечной системы и защищает Землю от вредных частиц из межзвездного пространства.

Астрономы впервые получили изображение астросферы вокруг звезды, подобной Солнцу. Ученым удалось увидеть рентгеновское излучение вокруг HD 61005, которое обозначит контур ее астросферы. Ее диаметр примерно в 200 раз превышает расстояние от Земли до Солнца, то есть это примерно 30 миллиардов километров.

Рентгеновское излучение образуется там, где быстрый, плотный звездный ветер сталкивается с более холодным окружающим межзвездным газом. Когда высокоскоростные частицы звездного ветра взаимодействуют с более холодным веществом в космосе, они создают рентгеновское излучение.

Звезда HD 61005. На изображении видно рентгеновское излучение ее астросферы, а также "крылья" окружающей пыли Фото: NASA

Ученые выяснили, что звездный ветер HD 61005 намного мощнее солнечного ветра. Он движется примерно в 3 раза быстрее и примерно в 25 раз плотнее солнечного ветра. Это связано с молодым возрастом звезды HD 61005. Мощный звездный ветер усиливает процесс образования астросферы и имитирует поведение Солнца более 4 миллиардов лет назад.

Астрономы выяснили, что окружающая HD 61005 межзвездная среда примерно в тысячу раз плотнее, чем нынешнее окружение Солнца, что усиливает взаимодействие звездного ветра с ней и увеличивает рентгеновское излучение.

Данные об астросфере похожей на Солнце звезды позволяют узнать о форме астросферы Солнца и о том, как она менялась на протяжении миллиардов лет по мере эволюции нашей звезды и ее движения через Млечный Путь, говорят ученые.

Астрономы дали звезде HD 61005 прозвище "Мотылек", потому что она окружена большим количеством пыли, форма которой, если смотреть в инфракрасном свете, напоминает форму крыльев мотылька. Эта пыль осталась от образования звезды, а "крылья" были сформированы движением звезды в космосе.

Исследование дает новое понимание того, как звездные ветры формируют планетарную среду и могут влиять на обитаемость миров вокруг других звезд.

Как уже писал Фокус, недавно на поверхности Солнце исчезли все пятна, которые отвечают за появление солнечных вспышек.

Также Фокус писал о том, что крупнейший в истории обзор космоса выявил почти 14 миллионов новых объектов и событий.