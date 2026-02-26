Крупнейший в истории обзор космоса выявил почти 14 миллионов новых объектов и событий

Астрономы обнаружили черные дыры, взрывы сверхновых и слияния галактик. Также ученым удалось обнаружить ранее скрытые аспекты Млечного Пути.

Астрономы использовали один из крупнейших радиотелескопов в мире LOFAR для создания самого большого в истории обзора космоса в радиодиапазоне. В результате ученые обнаружили 13,7 миллиона новых космических объектов и событий. К ним относятся струи, вырывающиеся из сверхмассивных черных дыр, столкновения галактик и взрывы сверхновых, которые являются концом жизни массивных звезд и приводят к появлению черных дыр и нейтронных звезд. Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics, пишет Space.

Новый обзор космоса в радиодиапазоне получил название LoTSS-DR3. Он показывает, как меняется наше представление о Вселенной, когда астрономы переключаются с видимых человеку длин волн света на невидимые радиоволны. Ученые считают, что LoTSS-DR3 может произвести революцию в понимании струй сверхмассивных черных дыр и связанного с ними радиоизлучения, а также в понимании того, как эти струи могут влиять на эволюцию целых галактик.

Сверхмассивные черные дыры с массой в миллионы или даже миллиарды раз превышающей массу Солнца находятся в центрах всех крупных галактик. Но не все они являются активными. То есть не все поглощают окружающее вещество в больших объемах. Активные сверхмассивные черные дыры легче обнаружить, ведь окружающих их диск и вещества, которое поглощают черные дыры, выпускает излучение во всем электромагнитном спектре.

Активные сверхмассивные черные дыры на самом деле поглощают не всю материю, которую притягивают своей сильнейшей гравитацией. Часть вещество направляется к полюсам черной дыры с помощью магнитных полей. Там заряженные частицы ускоряются до скоростей, близких к скорости света, и выбрасываются в космос в виде двух струй. Эти струи могут выходить даже за пределы галактики, в центре которой находится черная дыра. При этом эти струи выпускают яркое радиоизлучение.

Большая часть излучения, обнаруженного радиотелескопом LOFAR, возникла из-за высокоскоростных частиц, создающих радиоволны. Это позволило астрономам отслеживать струи сверхмассивных черных дыр, что важно для понимания того, как эти выбросы влияют на эволюцию галактик. Также это важно для обнаружения некоторых из самых больших и старых радиогалактик, из центра которых вырывается очень много радиоизлучения.

Также астрономы обнаружили радиоволны от слияния галактик, сверхновых и других мощных космических событий, способных ускорять частицы до скоростей, близких к скорости света. С помощью нового обзора космоса ученым удалось лучше изучить темпы образования звезд в миллионах галактик.

"Изучая множество скоплений галактик, мы можем показать, что гигантские ударные волны и турбулентность приводят к ускорению частиц и усилению магнитных полей на расстоянии в миллионы световых лет, что, как мы теперь видим, происходит гораздо чаще, чем предполагалось ранее", — говорят астрономы.

Также ученым удалось обнаружить ранее скрытые аспекты Млечного Пути. Новый набор данных позволяет составить с беспрецедентной точностью карту магнитных полей нашей галактики.

Еще астрономы обнаружили радиоизлучение, которое возникает в результате взаимодействия между планетами вне Солнечной системы и их родными звездами.

