Найбільший в історії огляд космосу виявив майже 14 мільйонів нових об'єктів і подій

Астрономи виявили чорні діри, вибухи наднових і злиття галактик. Також ученим вдалося виявити раніше приховані аспекти Чумацького Шляху.

Астрономи використовували один із найбільших радіотелескопів у світі LOFAR для створення найбільшого в історії огляду космосу в радіодіапазоні. У результаті вчені виявили 13,7 мільйона нових космічних об'єктів і подій. До них належать струмені, що вириваються з надмасивних чорних дір, зіткнення галактик і вибухи наднових, які є кінцем життя масивних зірок і призводять до появи чорних дір і нейтронних зірок. Дослідження опубліковано в журналі Astronomy & Astrophysics, пише Space.

Новий огляд космосу в радіодіапазоні отримав назву LoTSS-DR3. Він показує, як змінюється наше уявлення про Всесвіт, коли астрономи перемикаються з видимих людині довжин хвиль світла на невидимі радіохвилі. Вчені вважають, що LoTSS-DR3 може зробити революцію в розумінні струменів надмасивних чорних дір і пов'язаного з ними радіовипромінювання, а також у розумінні того, як ці струмені можуть впливати на еволюцію цілих галактик.

Надмасивні чорні діри з масою, що в мільйони або навіть мільярди разів перевищує масу Сонця, знаходяться в центрах усіх великих галактик. Але не всі вони є активними. Тобто не всі поглинають навколишню речовину у великих обсягах. Активні надмасивні надчорні діри легше виявити, адже оточуючий їх диск і речовина, яку поглинають чорні діри, випускає випромінювання в усьому електромагнітному спектрі.

Активні надмасивні чорні діри насправді поглинають не всю матерію, яку притягують своєю найсильнішою гравітацією. Частина речовини спрямовується до полюсів чорної діри за допомогою магнітних полів. Там заряджені частинки прискорюються до швидкостей, близьких до швидкості світла, і викидаються в космос у вигляді двох струменів. Ці струмені можуть виходити навіть за межі галактики, в центрі якої знаходиться чорна діра. При цьому ці струмені випускають яскраве радіовипромінювання.

Велика частина випромінювання, виявленого радіотелескопом LOFAR, виникла через високошвидкісні частинки, що створюють радіохвилі. Це дозволило астрономам відстежувати струмені надмасивних чорних дір, що важливо для розуміння того, як ці викиди впливають на еволюцію галактик. Також це важливо для виявлення деяких із найбільших і найстаріших радіогалактик, із центру яких виривається дуже багато радіовипромінювання.

Також астрономи виявили радіохвилі від злиття галактик, наднових та інших потужних космічних подій, здатних прискорювати частинки до швидкостей, близьких до швидкості світла. За допомогою нового огляду космосу вченим вдалося краще вивчити темпи утворення зірок у мільйонах галактик.

"Вивчаючи безліч скупчень галактик, ми можемо показати, що гігантські ударні хвилі і турбулентність призводять до прискорення частинок і посилення магнітних полів на відстані в мільйони світлових років, що, як ми тепер бачимо, відбувається набагато частіше, ніж передбачалося раніше", — кажуть астрономи.

Також ученим вдалося виявити раніше приховані аспекти Чумацького Шляху. Новий набір даних дає змогу скласти з безпрецедентною точністю карту магнітних полів нашої галактики.

Ще астрономи виявили радіовипромінювання, яке виникає внаслідок взаємодії між планетами поза Сонячною системою та їхніми рідними зірками.

