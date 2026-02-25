У поясі Койпера ховається щось величезне: цей об'єкт більший за планету Меркурій

Учені вважають, що якийсь великий і невидимий об'єкт спотворює орбітальну площину пояска Койпера. Невидимий об'єкт може бути більшим за планету Меркурій.

Ідея про невидиму планету на задвірках Сонячної системи далеко не нова. Але автори нового дослідження стверджують, що їхнє відкриття являє собою зовсім інше небесне тіло, а не горезвісна "Дев'ята планета". Вчені назвали невідомий об'єкт "Планетою Y", пише IFL Science.

Вона може бути розташована за орбітою Нептуна, в поясі Койпера. Цей простір заповнений тисячами кам'янистих і крижаних тіл, там же розташований і Плутон.

Уже давно вчені бачили, що деякі об'єкти пояса Койпера мають дивні орбіти. Дослідники припускали, що ці крижані тіла зазнають незрозумілого гравітаційного впливу з боку невидимої планети. Саме цей гіпотетичний об'єкт зазвичай називають Планетою 9 або Планетою X.

Але автори дослідження вирішили пошукати розбіжності в площині орбіти самого пояса Койпера. Відстежуючи орбіти понад 150 об'єктів пояса Койпера, вони визначили, що площина пояса приблизно збігається з площиною внутрішньої Сонячної системи на відстанях від 50 до 80 астрономічних одиниць від Сонця, де одна одиниця являє собою відстань між Сонцем і Землею.

Однак на відстані від 80 до 200 астрономічних одиниць автори дослідження спостерігали викривлення орбіт, яке раніше залишалося непоміченим. Після проведення серії моделювань вони дійшли висновку, що "планета з масою між масою Меркурія і Землі є найімовірнішою причиною цього викривлення".

"Таке тіло відрізняється як за масою, так і за великою півоссю від різних версій невидимої планети, які наводяться для пояснення скупчення апсид у зовнішній частині Сонячної системи", — пишуть автори дослідження.

Порівняно з останньою, Планета Y набагато менш масивна і розташована ближче до Сонця, пояснюють автори дослідження. І хоча ми мало що знаємо про цей об'єкт, дослідники заявляють, що "подібне тіло цілком могло утворитися на ранніх етапах історії Сонячної системи".

Нагадаємо, Дев'ята планета в Сонячній системі все ж існує. Дослідження астрономів показує, що ймовірність того, що на краю Сонячної системи знаходиться Дев'ята планета, становить 40%, а це дуже високий показник для об'єкта, який шукають уже давно.