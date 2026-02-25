В поясе Койпера прячется нечто огромное: этот объект больше планеты Меркурий

Ученые считают, что какой-то крупный и невидимый объект искажает орбитальную плоскость пояска Койпера. Невидимый объект может быть больше планеты Меркурий.

Идея о невидимой планете на задворках Солнечной системы далеко не нова. Но авторы нового исследования утверждают, что их открытие представляет собой совершенно другое небесное тело, а не пресловутая «Девятая планета». Ученые назвали неизвестный объект «Планетой Y», пишет IFL Science.

Она может быть расположена за орбитой Нептуна, в поясе Койпера. Это пространство заполнено тысячами каменистых и ледяных тел, там же находится и Плутон.

Уже давно ученые видели, что некоторые объекты пояса Койпера имеют странные орбиты. Исследователи предполагали, что эти ледяные тела подвергаются необъяснимому гравитационному влиянию со стороны невидимой планеты. Именно этот гипотетический объект обычно называют Планетой 9 или Планетой X.

Но авторы исследования решили поискать несовпадения в плоскости орбиты самого пояса Койпера. Отслеживая орбиты более 150 объектов пояса Койпера, они определили, что плоскость пояса примерно совпадает с плоскостью внутренней Солнечной системы на расстояниях от 50 до 80 астрономических единиц от Солнца, где одна единица представляет собой расстояние между Солнцем и Землей.

Однако на расстоянии от 80 до 200 астрономических единиц авторы исследования наблюдали искривление орбит, которое ранее оставалось незамеченным. После проведения серии моделирований они пришли к выводу, что «планета с массой между массой Меркурия и Земли является наиболее вероятной причиной этого искривления».

«Такое тело отличается как по массе, так и по большой полуоси от различных версий невидимой планеты, которые приводятся для объяснения скопления апсид во внешней части Солнечной системы», - пишут авторы исследования.

По сравнению с последней, Планета Y гораздо менее массивна и находится ближе к Солнцу, объясняют авторы исследования. И хотя мы мало что знаем об этом объекте, исследователи заявляют, что «подобное тело вполне могло образоваться на ранних этапах истории Солнечной системы».

Напомним, Девятая планета в Солнечной системе все же существует. Исследование астрономов показывает, что вероятность того, что на краю Солнечной системы находится Девятая планета, составляет 40%, а это очень высокий показатель для объекта, который ищут уже давно.