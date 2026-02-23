На Сонці зникли всі плями вперше з 2022 року: що це означає (фото)

Космічні апарати NASA надали вченим дані, які показують, що на Сонці зникли всі плями 22 лютого 2026 року. Це сталося вперше за майже 4 роки.

Як показують зображення космічних апаратів, 22 лютого 2026 року на Сонці зникли всі плями, які відіграють найважливішу роль в активності нашої зірки. Це перший день без сонячних плям з 8 червня 2022 року. Таким чином на Сонці вперше за 1355 днів поспіль зникли всі плями. Це дуже дивно, з огляду на те, що на початку цього року Сонце проявляло високу активність, пише EarthSky.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Сонячні плями утворюються через магнітне поле Сонця в областях з високим магнітним потоком. Ці області забезпечують енергію для сонячних спалахів, а це означає, що кількість і розмір сонячних плям безпосередньо відображають загальну сонячну активність. Чим більше плям на Сонці, тим більше відбувається сонячних спалахів і корональних викидів маси, які формують космічну погоду. А вона зі свого боку впливає на нашу планету, спричиняючи геомагнітні бурі.

Починаючи з 8 червня 2022 року протягом 1355 днів на Сонці не було днів, коли б учені не бачили сонячних плям. І ось уперше за майже 4 роки такий день настав 22 лютого 2026 року. І це дуже дивно, адже до цього з початку року на Сонці була помірна кількість плям і часто виникали сонячні спалахи різної потужності.

Сонце без плям. Фотографія космічного апарату Solar Dynamics Observatory Фото: solar-system

За словами вчених, Сонце без плям вказує на відносно спокійне і неорганізоване магнітне поле нашої зірки. Така повна відсутність плям на Сонці зазвичай спостерігається тільки в періоди дуже низької сонячної активності, як правило, в період сонячного мінімуму.

У Сонця є 11-річний період активності, в рамках якого настає період найвищої активності та найнижчої. Вони називаються сонячний максимум і сонячний мінімум відповідно. У 25-му сонячному циклі сонячний максимум настав 15 жовтня 2024 року і вважається, що зараз Сонце наближається до сонячного мінімуму. Він триватиме до початку, наступного 26-го сонячного циклу, який розпочнеться 2030 року.

Сонце без плям. Фотографія космічного апарату GOES-19 Фото: solar-system

Нині ж у Сонця спостерігається фаза зниження активності, але це не означає, що на Сонці не відбуватимуться спалахи і корональні викиди маси. За словами вчених, іноді найпотужніші спалахи та корональні викиди маси відбуваються якраз під час періоду зниження активності Сонця після сонячного максимуму. Тому в цьому сонячному циклі можна очікувати ще багато яскравих подій на Сонці.

Вченим відомі тривалі періоди, під час яких на Сонці спостерігалося дуже мало плям. Найвідомішим є мінімум Маундера, який тривав з 1645 по 1715 рік, і збігся з найхолоднішою фазою Малого льодовикового періоду. Це був час надзвичайно суворих зим у Європі та Північній Америці.

Як уже писав Фокус, насправді Сонце не жовте, а його справжній колір зовсім інший.

Також Фокус писав про те, що марсохід NASA Perseverance отримав свою версію GPS і тепер йому не потрібні люди. Протягом 5 років для уточнення місця розташування на Марсі колісний роботизований апарат покладався на допомогу вчених із Землі, тепер у цьому немає необхідності.