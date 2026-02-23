Марсохід NASA Perseverance отримав свою версію GPS: тепер йому не потрібні люди (фото)

Протягом 5 років для уточнення місця розташування на Марсі колісний роботизований апарат спирався на міць вчених із Землі, тепер у цьому немає потреби.

Учені з NASA завантажили в бортовий комп'ютер марсохода Perseverance, який із 2021 року вивчає поверхню Марса, новий алгоритм. Ця технологія дає можливість колісному апарату визначати своє точне місце розташування на Марсі, не чекаючи інструкцій від людей на Землі. По суті марсохід отримав свою власну версію GPS, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

На відміну від Землі, навколо Марса не обертаються супутники GPS. Тож протягом 5 років свого перебування на Червоній планеті марсохід Perseverance використовував бортові датчики та камери, знімки орбітальних апаратів, а також вказівки від науковців на Землі для визначення свого точного місця розташування на Марсі. Тепер у цьому немає потреби, адже вчені успішно протестували нову технологію "марсіанського GPS" під назвою Mars Global Localization, яку вже застосував Perseverance на Червоній планеті.

Зображення, отримане за допомогою однієї з камер марсохода Perseverance. Позаду видно сліди від коліс на поверхні Марса Фото: solar-system

Раніше марсохід відстежував своє положення на Марсі, порівнюючи зображення поверхні з раніше завантаженими в його комп'ютер картами поверхні планети. Але невеликі помилки накопичуються з часом і ці неточності призвели до того, що марсохід не був упевнений у своєму місцезнаходженні більш ніж на 35 метрів. Тому він чекав повідомлень із Землі, що вчені могли підтвердити його місце розташування.

Це панорамне зображення Марса складається зі знімків, зроблених навігаційною камерою Perseverance, які марсохід зіставив з орбітальними знімками, щоб точно визначити своє положення, використовуючи технологію Mars Global Localization Фото: solar-system

Оскільки Марс перебуває в середньому на відстані близько 225 мільйонів кілометрів від Землі, затримки зв'язку унеможливлюють управління марсоходом у реальному часі. Тож приймання та опрацювання повідомлень із Землі у марсохода могло займати цілий день і навіть більше.

Тепер, завдяки Mars Global Localization, Perseverance може обчислювати своє точне положення і продовжувати рух запланованим маршрутом, не чекаючи інструкцій із Землі.

Бортовий алгоритм виконує порівняння отриманих зображень поверхні Марса з картами планети, створеними за допомогою орбітальних зображень, за дві хвилини і може визначити місце розташування марсохода з точністю 25 сантиметрів. Це дає змогу марсоходу переміщатися значно далі, збільшуючи площу досліджуваної території та обсяг проведених наукових досліджень, кажуть учені.

Подібна технологія може покласти початок новій ері більш швидких і автономних досліджень не тільки на Марсі, а й на інших планетах, кажуть вчені з NASA.

Як уже писав Фокус, вчені вважають, що органічні молекули, виявлені марсоходом Curiosity, можна пояснити тільки біологічними процесами. Це означає, що на Марсі може існувати життя.

Також Фокус писав про те, який насправді колір Сонця. Нашу зірку часто зображують жовтою, але насправді це не зовсім правильно.