Який насправді колір Сонця: білий чи зелений, відповідь може здивувати (фото)

Сонце часто зображують жовтим, але насправді це не зовсім правильно.

Відповідь на запитання, який колір має Сонце, залежить від багатьох чинників. Наприклад, від того, дивитеся ви на нашу зірку з космосу чи з поверхні Землі. Також це залежить від того, чи дивитеся ви на Сонце в середині дня або ж під час заходу сонця, чи ви Ілон Маск. То який же колір Сонця, якщо воно не жовте? Про це пише Sky at Night Magazine.

Гаряче біле Сонце

Температура поверхні Сонця визначає його колір. Вона становить приблизно 5800 градусів Цельсія. Це означає, що наша зірка випромінює енергію в діапазоні від інфрачервоного до ультрафіолетового світла, включно з довжинами хвиль видимого світла, яке може бачити людське око.

Коли світло містить усі довжини хвиль видимого спектра, воно здається нам білим. Таким чином, оскільки Сонце випромінює довжини хвиль світла всіх кольорів, справжній колір Сонця білий. Це можна побачити, якщо дивитися на Сонце з космосу.

Сонце в ультрафіолетовому діапазоні світла під час спостереження з космосу Фото: solar-system

Але в атмосфері Землі фотони, тобто частинки світла взаємодіють із молекулами газів, перш ніж сонячне світло досягне очей людини. Це називається релеївське розсіювання і тому небо на Землі для нас має блакитний колір. Молекули азоту і кисню в атмосфері розсіюють світло з коротшою довжиною хвилі, у бік синього кінця спектра видимого світла. Релеївське розсіювання також впливає на колір Сонця.

Якщо дивитися на Сонце вдень, коли воно перебуває високо над горизонтом, то видно, що зірка має переважно біло-жовтий колір. Річ у тім, що світло проходить через меншу частину земної атмосфери, перш ніж воно досягне людських очей.

Якщо дивитися на Сонце вдень, коли воно перебуває високо над горизонтом, то видно, що зірка має переважно біло-жовтий колір Фото: Daily Mail

Під час заходу сонця світло Сонця проходить більшу відстань, а тому взаємодіє з більшою кількістю молекул в атмосфері. Синє світло розсіюватиметься, тоді як червоне та помаранчеве світло з більшою довжиною хвилі потраплятиме в наші очі. Тому Сонце під час заходу сонця виглядає оранжево-червоним.

Сонце під час заходу сонця має оранжево-червоний вигляд Фото: Wikipedia

Сонце зелене?

Ілон Маск 2022 року написав у соціальній мережі Twitter, що запитання "Який колір має Сонце?" насправді є "питанням із підступом", і що Сонце "здається білим у космосі, але, якщо судити за піковою кількістю фотонів, воно зелене". Маск має на увазі спектр випромінювання чорного тіла.

Сонце може бути зеленим, якщо спостерігати його з космосу Фото: NASA

Цей метод використовує температуру поверхні небесного тіла, в даному випадку Сонця, для побудови графіка кількості випромінюваних ним хвиль різної довжини. Спектр випромінювання чорного тіла Сонця має таку форму і довжину хвилі, яка відповідає синьо-зеленому світлу. Але хіба можна стверджувати, що колір Сонця — зелений, якщо наша зірка випромінює більше синьо-зеленого світла, ніж інших довжин хвиль?

Колір Сонця в різних довжинах хвиль світла при спостереженні з космосу Фото: solar-system

Колір Сонця залежить від того, що ви маєте на увазі під словом "колір". Якщо ви маєте на увазі найпоширенішу довжину хвилі світла, то можна сказати, що Сонце зелене. Але вам також доведеться перестати називати речі рожевими, оскільки рожевий колір відсутній у видимому спектрі світла, і натомість класифікувати їх за довжиною хвилі, яка випромінюється найчастіше, а це може бути червоний або фіолетовий колір.

Якщо на Сонце дивитися з космосу, то його колір буде білим. Якщо стверджувати, що "колір" є описом того, як наш мозок інтерпретує різні довжини хвиль світла, то можна сказати, що Сонце інколи біле, інколи жовте, а інколи червоне.

