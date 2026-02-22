Чи справді один із 200 чоловіків є родичем Чингісхана: учені знайшли відповідь

Нове дослідження дало змогу прояснити ситуацію з легендою, поширеною в Центральній Азії.

Генетичні дані, знайдені в царських гробницях у Казахстані проливають світло на зв'язки регіону з Чингісханом і Монгольською імперією. Вчені провели аналіз ДНК правлячої еліти Золотої Орди, північно-західного відгалуження Монгольської імперії, і з'ясували, чи має генетичний зв'язок із Чингісханом один із 200 чоловіків у Центральній Азії, згідно з легендою. Дослідження опубліковано в журналі PNAS, пише Phys.

За словами авторів дослідження, середньовічний генетичний ландшафт Центральної Азії вже відомий завдяки попереднім дослідженням, вони отримали перше свідчення стародавньої ДНК, що підтверджує генетичне походження правлячої еліти Золотої Орди.

Золоту Орду заснував і керував старший син Чингісхана, Джучі, і його нащадки. Згідно з місцевими легендами, в одній із чотирьох гробниць, генетичні дані з якої було отримано під час дослідження, знаходяться останки самого Джучі. Три інші гробниці належали іншим представникам правлячої еліти Золотої Орди і свідчать про змішання монгольських культурних звичаїв із місцевою культурою. Археологи вирішили перевірити правдивість цих історій.

Аналіз геномів правителів Золотої Орди дав змогу визначити, що ці чотири людини ведуть свій родовід від жителів Монгольського плато. Вчені виявили докази того, що їхні Y-хромосоми є частиною гілки кластера C3*.

Близько 20 років тому вчені простежили походження фрагментів ДНК, виявлених у Y-хромосомі, які називаються кластером C3*, до середньовічних жителів Монгольського плато. Сьогодні цей кластер C3* присутній у геномі багатьох людей у Центральній Азії. Деякі вчені висунули гіпотезу, що однією з причин широкого поширення кластера C3* є велика сфера впливу Монгольської імперії. Це навіть підживлює поширену думку про те, що один із 200 чоловіків у Центральній Азії є родичем Чингісхана.

Незважаючи на те, що було виявлено свідоцтва наявності кластера C3* у геномі правлячої еліти Золотої Орди, він зустрічається в геномі сучасних людей із набагато меншою частотою. Це означає, що легенда про те, що багато чоловіків у Центральній Азії є нащадками Чингісхана, найімовірніше, невірна.

Виявлена гілка геному правлячої еліти Золотої Орди належить до кластера C3*, але зустрічається вона не так часто, як більша гілка. Тоді виникає питання: яка генетична гілка, якщо така є, присутня в геномі Чингісхана? Цілком логічно, що правляча еліта Монгольської імперії могла мати схожий геномний фон. Якщо Золота Орда була заснована нащадками Джучі, чи могли геноми цієї еліти бути схожі на геном Чингісхана?

Поки не буде виявлено місце поховання самого Чингісхана, вчені не можуть стверджувати це напевно. Але вчені тепер мають більш чітке уявлення про те, який вигляд міг мати геном правлячого класу Монгольської імперії, що відкриває нові можливості для подальших досліджень.

