Воїн, який заснував Монгольську імперію: ким насправді був знаменитий Чингісхан

Чингісхан заснував найбільшу імперію, якої не існувало ні до, ні після нього, й охоплювала вона більшу частину Азії та частину Європи.

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Знаменитий монгольський завойовник Чингісхан при народженні отримав зовсім інше ім'я, заснував на початку 13 століття Монгольську імперію, яка була в 2,5 рази більша за Римську імперію, і тяглася вона від берегів Тихого океану до Європи. Досі вчені багато чого не знають про життя знаменитого правителя монголів, а також немає жодного його прижиттєвого зображення. Отже, яким був життєвий шлях Чингісхана і ким він був? На це питання відповідають вчені у статті для Live Science.

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Досі життя і смерть Чингісхана криє у собі чимало загадок. За словами вчених, донині не збереглося жодного прижиттєвого портрета правителя Монгольської імперії. Тому всі зображення великого хана монголів були створені після його смерті й іноді людьми, які ніколи його не бачили живими.

[ + – ] Чингісхан. Портрет, створений у 19 столітті Фото: Live Science

Також учені вважають, що до того, як Чингісхан не підкорив уйгурів, монголи не мали своєї писемності. Тому багато історичних записів про Чингісхана створили іноземні мандрівники. Деякі дані про хана надав важливий монгольський літопис під назвою "Таємна історія монголів", автор якої невідомий і написаний він був після смерті Чингісхана.

Коли жив Чингісхан?

Зараз історики вважають, що Чингісхан народився в 1160 (деякі вважають, що він народився в 1155 або в 1162), а помер у серпні 1227, можливо, від бубонної чуми, під час походу проти тангутів.

За словами вчених, при народженні майбутній хан отримав ім'я Темуджин. Тоді Монголія була єдиною країною і була під владою різних племінних груп. Відомо, що його батько був впливовою і багатою людиною, владу якої визнавали різні племінні групи монголів.

Про ранні роки життя Чингісхана є дуже мало подробиць, але вчені вважають, що він ріс і виховувався в суворій атмосфері кочового життя, коли правителі різних племен намагалися підпорядкувати собі одне одного.

[ + – ] Монгольська імперія у 1227 році та під час її найвищого розквіту у 1279 році Фото: Live Science

Армія та імперія Чингісхана

Учені вважають, що Темуджин став відомим воїном вже до 1200 року, у підпорядкуванні якого була велика армія. Саме в цьому році він розпочав завойовницький похід проти татар, які жили у деяких частинах сучасної Монголії, а також північного Китаю. До 1202 року йому вдалося їх підпорядкувати своїй владі. Після цього вплив серед монголів у Темуджина почав рости.

Уже через 4 роки Темуджин завоював більшу частину Монголії, і всі місцеві племена були змушені визнати його своїм вождем. Він взяв собі ім'я Чингісхан, яке має кілька різних перекладів, але найпопулярніший означає "правитель усіх монголів".

[ + – ] Величезна статуя Чингісхана серед пустелі Бадин-Джаран, Внутрішня Монголія, Китай Фото: Live Science

Потім Чингісхан розпочав успішну завойовницьку кампанію проти кампанії проти держави Цзінь, яка була на півночі Китаю. Унаслідок походу весь північний Китай опинився під владою Чингісхана. За словами Цзіньпін Вана з Національного університету Сінгапуру, ця війна була настільки руйнівною, що вже до 1234 року населення північного Китаю скоротилося на дві третини.

Після походу до Китаю Чингісхан повів свою армію на захід, у Середню Азію. У 1219 році Чингісхан розпочав успішну військову кампанію проти держав, які знаходилися на території сучасного Ірану, Казахстану й Узбекистану. За словами вчених, як свідчать історичні хроніки, цей завойовницький похід був вкрай жорстоким, адже загинула величезна кількість людей і було зруйновано багато міст. Загалом деякі вчені вважають, що за час тривалих війн Чингісхана загинуло десь 40 млн людей.

За словами Тімоті Мея з Університету Північної Джорджії, США, чудову мобільність та перемоги в походах Чингісхану принесла армія, яка багато в чому складалася з вершників, які вправно справлялися з луками.

[ + – ] Статуя Чингісхана, що височіє над центральною площею Улан-Батора, столиці Монголії, де стародавнього правителя та воїна досі дуже поважають Фото: Live Science

"Після того, як Чингісхан завоював великі території за межами Монголії, він ввів більш складну адміністративну структуру та регулярну систему оподаткування на території своєї імперії. Він створив відмінний адміністративний апарат для управління країною. Також він створив нову законодавчу базу", — каже Морріс Россабі з Колумбійський університет, США.

Смерть Чингісхана

Після завершення завойовницьких походів у Середню Азію, Чингісхан знову спрямував свої війська до Китаю. Але в 1227 році під час походу проти тангутів він помер. Історики вважають, що причиною смерті могла бути бубонна чума. Про цю версію і дослідження вчених уже докладно писав Фокус.

Щодо могили Чингісхана, то досі вона так і не була знайдена. Як уже писав Фокус, вважається, що хана поховали в таємному місці, але всіх, хто знав про це вбили.