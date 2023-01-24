Воин, основавший Монгольскую империю: кем на самом деле был знаменитый Чингисхан
Чингисхан основал самую большую империю, которой не существовало ни до, ни после него, и охватывала она большую часть Азии и часть Европы.
Знаменитый монгольский завоеватель Чингисхан при рождении получил совсем другое имя, основал в начале 13 века Монгольскую империю, которая была в 2,5 раза больше Римской империи, и простиралась она от берегов Тихого океана до Европы. До сих пор ученые многого не знают о жизни знаменитого правителя монголов, а также нет ни одного прижизненного его изображения. Итак, каким же был жизненный путь Чингисхана и кем он был? На этот вопрос отвечают ученые в статье для Live Science.
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До сих пор жизнь и смерть Чингисхана кроет в себе немало загадок. По словам ученых, до наших дней не сохранилось ни одного прижизненного портрета правителя Монгольской империи. Поэтому все изображения великого хана монголов были созданы после его смерти и иногда людьми, которые никогда его не видели в живую.
Также ученые считают, что до того, как Чингисхан не покорил уйгуров, у монголов не было своей письменности. Поэтому, многие исторические записи о Чингисхане создали иностранные путешественники. Некоторые данные о хане предоставила важная монгольская летопись под названием "Тайная история монголов", автор которой неизвестен и написана она была после смерти Чингисхана.
Когда жил Чингисхан?
Сейчас историки считают, что Чингисхан родился в 1160 году (некоторые полагают, что он родился в 1155 или в 1162 году), а умер в августе 1227 года, возможно, от бубонной чумы, во время похода против тангутов.
По словам ученых, при рождении будущий хан получил имя Темуджин. В то время Монголия не была единой страной и находилась под властью разных племенных групп. Известно, что его отец был влиятельным и богатым человеком, власть которого признавали разные племенные группы монголов.
О ранних годах жизни Чингисхана имеется очень мало подробностей, но ученые считают, что он рос и воспитывался в суровой атмосфере кочевой жизни, в то время, когда правители разных племен пытались подчинить себе друг друга.
Армия и империя Чингисхана
Ученые считают, что Темуджин стал знаменитым воином уже к 1200 году, в подчинении которого была большая армия. Именно в этом году он начал завоевательный поход против татар, которые жили в некоторых частях современной Монголии, а также северного Китая. К 1202 году ему удалось их подчинить своей власти. После этого влияние в среде монголов у Темуджина начало расти.
Уже через 4 года Темуджин завоевал большую часть Монголии и все местные племена были вынуждены признать его своим вождем. Он взял себе имя Чингисхан, которое имеет несколько разных переводов, но самый популярный означает "правитель всех монголов".
Затем Чингисхан начал успешную завоевательную кампанию против кампании против государства Цзинь, которое находилась на севере Китая. В результате похода весь северный Китай оказался под властью Чингисхана. По словам Цзиньпин Вана из Национального университета Сингапура, эта война была настолько разрушительной, что уже к 1234 году население северного Китая сократилось на две трети.
После похода в Китай Чингисхан повел свою армию на запад, в Среднюю Азию. В 1219 году Чингисхан начал успешную военную кампанию против государств, которые находились на территории современного Ирана, Казахстана и Узбекистана. По словам ученых, как свидетельствуют исторические хроники, этот завоевательный поход был крайне жестоким, ведь погибло огромное количество людей и были разрушены многие города. Вообще некоторые ученые считают, что за время продолжительный войн Чингисхана погибло где-то 40 млн человек.
По словам Тимоти Мэя из Университета Северной Джорджии, США, превосходную мобильность и победы в походах Чингисхану принесла армия, которая во многом состояла из всадников, которые умело управлялись с луками.
"После того, как Чингисхан завоевал большие территории за пределами Монголии, он ввел более сложную административную структуру и регулярную систему налогообложения на территории своей империи. Он создал отличный административный аппарат для управления страной.Также он создал новую законодательную базу", — говорит Моррис Россаби из Колумбийского университета, США.
Смерть Чингисхана
После завершения завоевательных походов в Средней Азии, Чингисхан снова двинул свои войска в Китай. Но в 1227 году во время похода против тангутов он умер. Историки считают, что причиной смерти могла быть бубонная чума. Об этой версии и исследовании ученых уже подробно писал Фокус.
Что касается могилы Чингисхана, то до сих пор она так и не была обнаружена. Как уже писал Фокус, считается, что хана похоронили в тайном месте, но всех, кто знал о этом убили.