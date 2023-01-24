Воин, основавший Монгольскую империю: кем на самом деле был знаменитый Чингисхан

Чингисхан основал самую большую империю, которой не существовало ни до, ни после него, и охватывала она большую часть Азии и часть Европы.

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Знаменитый монгольский завоеватель Чингисхан при рождении получил совсем другое имя, основал в начале 13 века Монгольскую империю, которая была в 2,5 раза больше Римской империи, и простиралась она от берегов Тихого океана до Европы. До сих пор ученые многого не знают о жизни знаменитого правителя монголов, а также нет ни одного прижизненного его изображения. Итак, каким же был жизненный путь Чингисхана и кем он был? На этот вопрос отвечают ученые в статье для Live Science.

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До сих пор жизнь и смерть Чингисхана кроет в себе немало загадок. По словам ученых, до наших дней не сохранилось ни одного прижизненного портрета правителя Монгольской империи. Поэтому все изображения великого хана монголов были созданы после его смерти и иногда людьми, которые никогда его не видели в живую.

[ + – ] Чингисхан. Портрет, созданный в 19 веке Фото: Live Science

Также ученые считают, что до того, как Чингисхан не покорил уйгуров, у монголов не было своей письменности. Поэтому, многие исторические записи о Чингисхане создали иностранные путешественники. Некоторые данные о хане предоставила важная монгольская летопись под названием "Тайная история монголов", автор которой неизвестен и написана она была после смерти Чингисхана.

Когда жил Чингисхан?

Сейчас историки считают, что Чингисхан родился в 1160 году (некоторые полагают, что он родился в 1155 или в 1162 году), а умер в августе 1227 года, возможно, от бубонной чумы, во время похода против тангутов.

По словам ученых, при рождении будущий хан получил имя Темуджин. В то время Монголия не была единой страной и находилась под властью разных племенных групп. Известно, что его отец был влиятельным и богатым человеком, власть которого признавали разные племенные группы монголов.

О ранних годах жизни Чингисхана имеется очень мало подробностей, но ученые считают, что он рос и воспитывался в суровой атмосфере кочевой жизни, в то время, когда правители разных племен пытались подчинить себе друг друга.

[ + – ] Монгольская империя в 1227 году и во время ее наивысшего рассцвета в 1279 году Фото: Live Science

Армия и империя Чингисхана

Ученые считают, что Темуджин стал знаменитым воином уже к 1200 году, в подчинении которого была большая армия. Именно в этом году он начал завоевательный поход против татар, которые жили в некоторых частях современной Монголии, а также северного Китая. К 1202 году ему удалось их подчинить своей власти. После этого влияние в среде монголов у Темуджина начало расти.

Уже через 4 года Темуджин завоевал большую часть Монголии и все местные племена были вынуждены признать его своим вождем. Он взял себе имя Чингисхан, которое имеет несколько разных переводов, но самый популярный означает "правитель всех монголов".

[ + – ] Огромная статуя Чингисхана посреди пустыни Бадын-Джаран, Внутренняя Монголия, Китай Фото: Live Science

Затем Чингисхан начал успешную завоевательную кампанию против кампании против государства Цзинь, которое находилась на севере Китая. В результате похода весь северный Китай оказался под властью Чингисхана. По словам Цзиньпин Вана из Национального университета Сингапура, эта война была настолько разрушительной, что уже к 1234 году население северного Китая сократилось на две трети.

После похода в Китай Чингисхан повел свою армию на запад, в Среднюю Азию. В 1219 году Чингисхан начал успешную военную кампанию против государств, которые находились на территории современного Ирана, Казахстана и Узбекистана. По словам ученых, как свидетельствуют исторические хроники, этот завоевательный поход был крайне жестоким, ведь погибло огромное количество людей и были разрушены многие города. Вообще некоторые ученые считают, что за время продолжительный войн Чингисхана погибло где-то 40 млн человек.

По словам Тимоти Мэя из Университета Северной Джорджии, США, превосходную мобильность и победы в походах Чингисхану принесла армия, которая во многом состояла из всадников, которые умело управлялись с луками.

[ + – ] Cтатуя Чингисхана, возвышающаяся над центральной площадью Улан-Батора, столицы Монголии, где древнего правителя и воина до сих пор очень уважают Фото: Live Science

"После того, как Чингисхан завоевал большие территории за пределами Монголии, он ввел более сложную административную структуру и регулярную систему налогообложения на территории своей империи. Он создал отличный административный аппарат для управления страной.Также он создал новую законодательную базу", — говорит Моррис Россаби из Колумбийского университета, США.

Смерть Чингисхана

После завершения завоевательных походов в Средней Азии, Чингисхан снова двинул свои войска в Китай. Но в 1227 году во время похода против тангутов он умер. Историки считают, что причиной смерти могла быть бубонная чума. Об этой версии и исследовании ученых уже подробно писал Фокус.

Что касается могилы Чингисхана, то до сих пор она так и не была обнаружена. Как уже писал Фокус, считается, что хана похоронили в тайном месте, но всех, кто знал о этом убили.