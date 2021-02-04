Ученые выяснили настоящую причину смерти Чингисхана, скрывавшуюся веками

Семье и сторонникам Чингисхана было запрещено разглашать обстоятельства смерти правителя.

Новое исследование показало, что Чингисхан мог умереть от бубонной чумы, а не от потери крови, отравленной стрелы или других причин, которые обсуждались на протяжении веков. Об этом сообщает LiveScience.

Чингисхан, урожденный Темучжин из клана Борджигин, появившийся на свет 1162 году, был одним из самых известных завоевателей в истории. В 1206 году он основал и был первым правителем Монгольской империи, которая на момент его смерти в 1227 году была в 2,5 раза больше по территории, чем Римская империя, отмечают авторы исследования.

Несмотря на то, что история завоевателя хорошо известна, его смерть окутана тайной. По словам ученых, семье и последователям Чингисхана было приказано хранить под строгим секретом причину его смерти, поскольку правитель умер во время жизненно важного этапа войны против Западной Ся. С этой империей монголы воевали более 20 лет.

По словам исследователей, чтобы почтить или запятнать память Чингисхана, его друзья и враги рассказывали ряд легенд о смерти правителя. Одна история утверждает, что он скончался от потери крови, после того как получил ножевое ранение или был кастрирован принцессой тангутов, народ тибето-бирманского группы на северо-западе Китая. Другие предполагали, что Чингисхан умер от травм, полученных после падения с лошади, мог быть убит в битве с китайцами или умер от отравленной стрелы во время последней кампании против Западной Ся.

В новом исследовании предполагается, что все эти легенды, вероятно, были придуманы задолго до смерти Чингисхана.

"Смерть королей и императоров Большого Китая часто смешана с мифами. Удивительные, необычные причины смерти приписываются исключительным личностям, игнорируя реальные условия, такие как инфекционные заболевания. В целом, нет достаточных доказательств, подтверждающих многочисленные легенды", – говорит соавтор исследования из Университета Флиндерса Франческо Галасси.

Например, когда умер Чингисхан, "он все еще был на пике своей власти, его уважали подчиненные и боялись враги. Это делает его смерть в результате политического убийства или отравления очень маловероятной", – подчеркивает соавтор исследования из Университета Аделаиды Венпенг Ю.

Проводя медицинские исследования болезней во всем мире, ученые решили сосредоточиться на смерти Чингисхана.

"Текущая пандемия COVID-19 побудила нас задуматься о древних пандемиях", – отмечают авторы.

Исследователи взяли за основу "Историю Юань", исторический текст, написанный во время династии Мин в Китае. В ней говорится, что с 18 по 25 августа 1227 года во время последней кампании Чингисхана против Западной Ся, завоеватель почувствовал себя плохо из-за лихорадки, которая в конечном итоге убила его в течение 8 дней.

В предыдущих исследованиях предполагалось, что Чингисхан заболел брюшным тифом, но Галасси и его коллеги отметили, что не было упоминаний о других типичных симптомах этого заболевания, таких как боль в животе и рвота.

Ученые диагностировали Чингисхана не только на основе клинических признаков, но и по данным о заболеваниях, от которых страдали монгольские войска и их враги в то время. Исследователи обнаружили, что симптомы правителя соответствовали признакам бубонной чумы, которая была широко распространена в ту эпоху.

По словам авторов, такое ретроспективное диагностическое исследование было ограничено отсутствием доступа к телу Чингисхана, место его захоронения неизвестно.

"Хотя мы не можем быть на 100% уверенным в такой причине смерти, мы можем сказать, что этот клинический сценарий намного реалистичнее и заслуживает подробного исторического рассмотрения, чем другие надуманные гипотезы", – подытожила команда ученых.