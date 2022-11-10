Від Нефертіті до Александра Македонського: гробниці відомих правителів, які ще не знайдені

Хоча археологи за останні 100 років зробили чимало важливих відкриттів, могили деяких відомих в історії особистостей досі так і не виявлені.

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Вже тисячі років минуло відтоді, як померло багато відомих нам сьогодні правителів древніх держав і народів. Але деякі з них залишили значний слід в історії. Єдине, що залишається невідомим — це місця їхнього поховання. І вчені не втрачають надій їх все ж таки знайти. Видання Daily Mail склало топ 5 гробниць стародавніх правителів, місцеперебування яких досі оповите таємницею.

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Гробниця цариці Стародавнього Єгипту Нефертіті

[ + – ] Цариця Нефертіті належала до 18 династії правителів Стародавнього Єгипту. Це був період, коли ця країна стала справді світовою державою. Вона була дружиною Ехнатона фараона, який був відомий своїми релігійними реформами, які скасував його син — фараон Тутанхамон Фото: Daily Mail

Цариця Нефертіті належала до 18-ї династії правителів Стародавнього Єгипту. Це був період, коли ця країна стала справді світовою державою. Вона була дружиною Ехнатона фараона, який був відомий своїми релігійними реформами, які скасував його син — фараон Тутанхамон.

Нефертіті правила Стародавнім Єгиптом в період з 1370 по 1330 роки до н.е., спочатку разом з чоловіком, а потім кілька років після його смерті самостійно. Деякі вчені вважали її матір'ю Тутанхамона, але пізніше з'ясувалося, що вона була його мачухою, а сам фараон, який помер у 19 років, був результатом зв'язку Ехнатона зі своєю сестрою. Принаймні на це вказують деякі вчені. Детально про особливості фараона Тутанхамона, а також про те, яким він насправді був за життя Фокус уже писав.

Щодо цариці Нефертіті, то її смерть і місце поховання досі залишаються загадкою для вчених. Єгиптологи вважають, що вона померла через кілька років після Ехнатона і причиною її смерті могла стати чума, яка вразила Стародавній Єгипет.

Як уже писав Фокус, археолог Ніколас Рівз вважає, що гробниця Нефертіті знаходиться поруч із гробницею Тутанхамона і наводить досить переконливі докази цього.

Хоча інші вчені провели сканування місцевості на наявність прихованих приміщень і нічого там не виявили, Рівз таки не відступає від своєї ідеї й сподівається все ж знайти гробницю Нефертіті там, де він і передбачає.

Гробниця дружини фараона Тутанхамона Анхесенамон

[ + – ] Анхесенамон (на зображенні вона знаходиться праворуч від свого чоловіка Тутанхамона) — це ім'я третьої з відомих ученим шести дочок фараона Ехнатона та цариці Нефертіті. Ця дівчина була дружиною фараона Тутанхамона, хоча фактично вони були зведеними братом та сестрою, тобто у них був один батько та різні матері Фото: wikipedia

Анхесенамон — це ім'я третьої з відомих вченим шести дочок фараона Ехнатона та цариці Нефертіті. Ця дівчина була дружиною фараона Тутанхамона, хоча фактично вони були зведеними братом та сестрою, тобто у них був один батько та різні матері.

Коли Тутанхамон помер у віці 19 років, він залишив свою дружину, якій виповнився 21 рік на самоті й без дітей. Але Анхесенамон незабаром вийшла заміж за наступного фараона Стародавнього Єгипту, на ім'я Айя, який правив країною з 1327 по 1323 до н.е. Але що трапилося з молодою жінкою після смерті Айя невідомо.

12 років тому в одній із гробниць у Долині царів у Єгипті археологи виявили жіночу мумію. Аналіз ДНК показав, що ця жінка була матір'ю двох близнюків, мумії яких виявили у гробниці Тутанхамона. Вважається, що його діти померли у ранньому віці.

Але наступний аналіз показав, що точно визначити, ким є знайдена жінка, неможливо. Тому як померла і де похована Анхесенамон досі залишається загадкою.

Гробниця Александра Македонського

[ + – ] Александр Македонський на фрагменті давньоримської мозаїки з Помпеїв Фото: wikipedia

Александр Македонський був царем Македонії між 336 та 323 роками до н.е. Ця держава знаходилася на півночі Стародавньої Греції. Історики за правом вважають Олександра Македонського одним із найуспішніших полководців в історії.

Він виграв усі битви під час свого походу в Азію і створив величезну імперію, що тяглася від Греції до Індії. Але у віці 32 років він помер у Вавилоні в 323 до н.е.

Александра поховали спочатку в Мемфісі, Єгипті, а потім наприкінці 4 або на початку 3 століття до н.е. його рештки перепоховали у місті Александрія, на півночі Єгипту. Але де саме знаходиться гробниця Александра Македонського, вчені не знають досі.

Нещодавно єгипетські вчені запропонували версію, що могила полководця знаходиться в оазі Сіва за 50 км від кордону з Лівією, але жодних доказів цьому не було виявлено.

Причина смерті Олександра Македонського також є загадкою, хоча вчені називають і лихоманку, і інфекційне захворювання, а деякі вважають, що його могли вбити чи він помер від неврологічного розладу.

Гробниця вождя гунів Аттіли

[ + – ] Аттіла. Фрагмент фрески Ежена Делакруа Фото: wikipedia

Не менш видатним полководцем в історії вважається вождь кочового народу гунів Аттіла. Він правив великими територіями, які йому вдалося завоювати від Німеччини до Каспійського моря з 434 року нашої ери до смерті 453 року.

Стародавні римляни називали Аттілу "Біч Божий" через його руйнівні завойовницькі походи вглиб Римської імперії. Вважається, що Аттіла помер у віці 58 років у першу шлюбну ніч за загадкових обставин і деякі вчені вважають, що його могла вбити його нова дружина.

Що трапилося з тілом Аттіли й де його поховали досі не відомо. Як уже писав Фокус, стародавні історії писали про те, що Аттілу все ж таки десь поховали, причому тіло поклали відразу в потрійну труну, яка була виготовлена із золота, срібла і сталі. Нещодавно з'явилося припущення, що могила Аттіли знаходиться на території сучасної Угорщини і вчені хочуть знайти це місце.

Гробниця Чингісхана

[ + – ] Чингісхан. Портрет-репродукція часів китайської династії Юань, 14 ст. Фото: wikipedia

Зараз відомо, що знаменитий засновник величезної Монгольської імперії Чингісхан жив у період з 1162 по 1227 рік. Його держава сягала величезної території Азії.

Деякі історики вважають, що на всіх завойованих територіях він мав численних дружин, які народили йому сотні дітей. Тому існує думка, яку підтримують деякі вчені, що зараз на планеті проживає приблизно 16 млн нащадків Чингісхана.

До 1227 Монгольська імперія займала велику частину Середньої Азії та Китаю. За оцінками істориків, у результаті його завойовницьких походів загинуло майже 40 млн людей.

Після смерті у віці 72 років від раптової хвороби монгольського правителя поховали в таємному місці, яке досі не виявили.

Згідно з легендою, Чингісхан похований десь у степу в північно-східній Монголії, але будь-яку людину, яка побачила похоронну процесію, відразу ж стратили. Тому секрет його могили так і не було розкрито.

Повертаючись до теми Стародавнього Єгипту, нагадуємо, що вчені виявили незвичайні татуювання на жіночих муміях. Як вже писав Фокус, дослідники вважають, що ці малюнки на тілі мали захисний характер.